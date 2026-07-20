Κύπρος: Έρευνα για την κακοποίηση παιδιού με σύνδρομο Down σε live στο TikTok

Σοβαρή υπόθεση πιθανής διαδικτυακής κακοποίησης ανηλίκου με σύνδρομο Down διερευνά η Αστυνομία στην Κύπρο, μετά την κυκλοφορία βίντεο από ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Στο επίμαχο υλικό ακούγονται πρόσωπα να προτρέπουν τον ανήλικο να εκθέσει το σώμα του μπροστά στην κάμερα, ενώ παράλληλα φέρονται να γελούν και να τον χλευάζουν.

Η αναπαραγωγή του βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από καταγγελία πολίτη, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Κυπριακής Αστυνομίας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ζωντανή μετάδοση, στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στα πρόσωπα που δημιούργησαν ή διένειμαν το υλικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, το πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο φαίνεται να είναι ανήλικο. Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συλλήψεις ή απόδοση κατηγοριών.

Ποινική έρευνα ζητά ο Σύνδεσμος Συνδρόμου Down

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνδρόμου Down εξέφρασε την έντονη αγανάκτηση και ανησυχία του, ζητώντας την άμεση διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

Ο Σύνδεσμος απέστειλε σχετική επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας, στον υπουργό Δικαιοσύνης, στον Γενικό Εισαγγελέα, στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και σε άλλους αρμόδιους θεσμούς.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για δημόσιο διασυρμό, εξευτελισμό, λεκτική κακοποίηση και χλευασμό προσώπου με σύνδρομο Down. Ζητείται επίσης να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία του παιδιού από περαιτέρω έκθεση και εκμετάλλευση.

«Δεν είναι περιεχόμενο, είναι κακοποίηση»

Σε έντονο τόνο αντέδρασε και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων. Η ΚΥΣΟΑ υπογραμμίζει ότι η δημόσια ταπείνωση ενός προσώπου με σύνδρομο Down δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Η Συνομοσπονδία ζητά να αποδοθούν ευθύνες και απευθύνει έκκληση στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να αναπαράγουν το βίντεο, καθώς κάθε νέα κοινοποίησή του παρατείνει την προσβολή της αξιοπρέπειας και την έκθεση του ανηλίκου.

Το περιστατικό καταδίκασε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ζητώντας ταχεία και ενδελεχή διερεύνηση και μηδενική ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές που πλήττουν τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.