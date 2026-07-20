Ιταλία: Πέθανε ενώ τον ακινητοποιούσαν αστυνομικοί- «Βοήθεια, σταματήστε» φώναζε

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός 43χρονου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης άνοιξε η Εισαγγελία της Μπολόνια, στην Ιταλία.

Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, μαροκινής καταγωγής, έχασε τη ζωή του την Κυριακή 19 Ιουλίου, ενώ αστυνομικοί επιχειρούσαν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια.

Βίντεο κατοίκου καταγράφει μέρος της επέμβασης. Ο άνδρας εμφανίζεται πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος, με δύο αστυνομικούς να προσπαθούν να περάσουν τα χέρια του πίσω από την πλάτη του.

«Βοήθεια, φτάνει, φτάνει», ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα. Λίγα λεπτά αργότερα σταματά να αντιδρά και φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Οι εισαγγελικές Αρχές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το περιστατικό είχε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από το απόσπασμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ότι η έρευνα θα εξετάσει ολόκληρη την αλληλουχία των γεγονότων.

Πώς άρχισε η επέμβαση

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή των Αρχών, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν σε έντονη αναστάτωση κοντά σε γκαράζ της οδού Ίτβο Σβέβο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Φακίρ φέρεται να είχε αντιπαράθεση με οδηγό που επιχειρούσε να μπει σε γκαράζ. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, φέρεται να κλώτσησε το περιπολικό.

Οι αστυνομικοί φέρονται να χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια να τον ακινητοποίησαν στο έδαφος. Στην επιχείρηση φαίνεται να συνδράμει και τρίτο πρόσωπο, κρατώντας τα πόδια του άνδρα.

Στο σημείο βρίσκονταν επίσης διασώστες του ιταλικού ΕΚΑΒ. Η παρουσία και ο χρόνος παρέμβασής τους αποτελούν μέρος της εισαγγελικής έρευνας.

Εξετάζονται έξι πρόσωπα

Η Εισαγγελία της Μπολόνια καταχώρισε στο ειδικό μητρώο προκαταρκτικής διερεύνησης τα ονόματα όσων συμμετείχαν στα διαφορετικά στάδια της επέμβασης: δύο αστυνομικών και τεσσάρων υγειονομικών.

Η καταχώριση αυτή δεν ισοδυναμεί στο συγκεκριμένο στάδιο με επίσημη απόδοση κατηγορίας. Στόχος της διαδικασίας είναι να επιτραπεί η πλήρης διερεύνηση των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

Οι αστυνομικοί έφεραν κάμερες σώματος, οι οποίες κατέγραψαν την επιχείρηση. Το σχετικό υλικό παραδόθηκε στις δικαστικές Αρχές και αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της έρευνας.

Παράλληλα, διατάχθηκε νεκροτομή για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Εσωτερική έρευνα ανακοίνωσε και η υγειονομική υπηρεσία της Μπολόνια για τη δράση των διασωστών.

Η αντίδραση της οικογένειας

Οι συγγενείς του 43χρονου υποστηρίζουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την εκπροσώπηση της οικογένειας ανέλαβε ο δικηγόρος Φάμπιο Ανσέλμο, γνωστός από ανάλογες υποθέσεις θανάτων κατά τη διάρκεια αστυνομικών επεμβάσεων.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια, Ματέο Λεπόρε, και ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, Μικέλε ντε Πασκάλε, δήλωσαν συγκλονισμένοι και ζήτησαν να εξακριβωθούν με διαφάνεια όλα όσα συνέβησαν.

Μέχρι την ολοκλήρωση της νεκροτομής και της εισαγγελικής έρευνας παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ.