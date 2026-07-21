Ισπανία: Στην κορυφή του κόσμου με 9 τρόπαια!

Η Ισπανία ήταν κυρίαρχη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο απέναντι στην Αργεντινή και λυτρώθηκε στην παράταση, με τον Φεράν Τόρες να εκτελεί τον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή Εμιλιάνο Μαρτίνες και να υπογράφει το 1-0 που χάρισε στην ρόχα το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της.

Ετσι έφτασε τα 9 διεθνή τρόπαια, μαζί με αυτά του Γιούρο, Συνομοσπονδιών, Νάσιονς Λιγκ και Ολυμπιακών αγώνων!

Η σχετική λίστα περιλαμβάνει 21 Εθνικές ομάδες της Ευρώπης, ανάμεσά τους -τι τιμή!- και η Εθνική μας Ομάδα με το Γιούρο 2004.

Στην κορυφή είναι Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία με 9 διεθνή τρόπαια η κάθε μια τους.

Ιδού η λίστα αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ EURO ΣΥΝΟΜ ΝΑΤΙΟΝS ΣΥΝΟΛΟ ΟΛ. ΓΕΝΙΚΟ

Γερμανία 4 (4) 3 (3) 1 (1) 0 8 (8) 1 (1) 9 (9)

Ιταλία 4 (2) 2 (2) (1) 0 6 (5) 1 7 (5)

Γαλλία 2 (2) 2 (1) 3 1 8 (3) 1 (2) 9 (5)

Ισπανία 2 4 (1) 0 (1) 1 (1) 7 (3) 2 (2) 9 (5)

Αγγλία 1 0 (2) 0 0 1 (1) 3 4 (2)

Ολλανδία 0 (3) 1 0 (1) 0 (1) 1 (5) 0 1 (5)

Τσεχοσλοβακία 0 (2) 1 0 0 1 (2) 1 (1) 2 (3)

Ρωσία 0 1 (3) 0 0 1 (3) 2 3 (3)

Πορτογαλία 0 1 (1) 0 2 3 (1) 0 3 (1)

Δανία 0 1 1 (1) 0 2 (1) 0 (3) 2 (4)

Ελλάδα 0 1 0 0 1 0 1

Ουγγαρία 0 (2) 0 0 0 0 (2) 3 (1) 3 (3)

Κροατία 0 (1) 0 0 0 (1) 0 (2) 0 0 (2)

Σουηδία 0 (1) 0 0 0 0 (1) 1 (0) 1 (1)

Τσεχία 0 0 (1) 0 0 0 (1) 0 0 (1)

Βέλγιο 0 0 0 (1) 0 0 (1) 1 (0) 1 (1)

Γιουγκοσλαβία 0 0 0 0 0 1( 3) 1 (3)

Πολωνία 0 0 0 0 0 1 (2) 1 (2)

Βουλγαρία 0 0 0 0 0 0 (1) 0 (1)

Αυστρία 0 0 0 0 0 0 (1) 0 (1)

Ελβετία 0 0 0 0 0 0 (1) 0 (1)