Καύσωνας: Πώς να κρατήσετε το σπίτι δροσερό- Το κόλπο με τα παγάκια και άλλες φυσικές λύσεις

Ο φυσικός δροσισμός του σπιτιού μπορεί να μειώσει αισθητά τη θερμοκρασία, ειδικά αν εφαρμοστεί σωστά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τι να κάνετε:

Κρατήστε κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες στις πλευρές του σπιτιού που τις χτυπά ο ήλιος, ιδιαίτερα από τις 10:00 έως τις 18:00.

Αερίστε το σπίτι νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Δημιουργήστε διαμπερή αερισμό ανοίγοντας παράθυρα σε απέναντι πλευρές.

Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα έξυπνα. Τοποθετήστε ένα μπολ με παγάκια ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό μπροστά του για πιο δροσερό αέρα.

Αποφύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα (φούρνος, στεγνωτήριο, πολλές λάμπες πυρακτώσεως) τις ζεστές ώρες.

Αντικαταστήστε τις λάμπες πυρακτώσεως με LED, οι οποίες εκπέμπουν πολύ λιγότερη θερμότητα.

Ποτίστε το μπαλκόνι ή την αυλή το βράδυ, εφόσον είναι ασφαλές και επιτρέπεται, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.

Χρησιμοποιήστε βαμβακερά σεντόνια και ελαφριά υφάσματα, που βοηθούν το σώμα να αποβάλλει τη θερμότητα.

Για να διατηρείστε δροσεροί:

Πίνετε άφθονο νερό, ακόμα κι αν δεν διψάτε.

Προτιμήστε ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά.

Κάντε χλιαρά ντους ή βρέχετε συχνά τους καρπούς, τον αυχένα και το πρόσωπο.

Φοράτε ανοιχτόχρωμα, φαρδιά βαμβακερά ρούχα.

Προσοχή: Αν στο σπίτι βρίσκονται ηλικιωμένοι, βρέφη, έγκυες ή άτομα με χρόνια νοσήματα, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε φυσικές μεθόδους όταν η ζέστη είναι ακραία. Αν η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο παραμένει πολύ υψηλή, η χρήση κλιματιστικού ή η παραμονή σε κλιματιζόμενο δημόσιο χώρο μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποφυγή θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας.