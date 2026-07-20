Κυψέλη: Τι έδειξε η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα- Τα χαρακτηριστικά της

Αναπάντητα παραμένουν τα βασικά ερωτήματα γύρω από τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε χωρίς να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Η προχωρημένη σήψη της σορού δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τον μηχανισμό που οδήγησε στον θάνατο της γυναίκας.

Κατά την εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα ή κατάγματα στα οστά. Παράλληλα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί. Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η σορός δεν επέτρεψε την ασφαλή επιβεβαίωση ή απόρριψη αυτού του σεναρίου.

Τα χαρακτηριστικά της άγνωστης γυναίκας

Η ιατροδικαστική εξέταση έδωσε στις Αρχές ορισμένα στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στη διαδικασία ταυτοποίησης.

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, μικροκαμωμένη, με ύψος 1,61 μέτρα και αριθμό παπουτσιού 36. Τα μαλλιά της εκτιμάται ότι ήταν σκουρόχρωμα, αν και η απόχρωσή τους ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί εξαιτίας της αποσύνθεσης.

Κατά την εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος είχε επέλθει περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η γυναίκα παραμένει αταυτοποίητη. Οι αστυνομικοί αντιπαραβάλλουν τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά και το γενετικό υλικό με φακέλους πρόσφατων εξαφανίσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ασφαλής αντιστοίχιση.

Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις

Απαντήσεις για την αιτία θανάτου αναζητούνται πλέον στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Από τη σορό ελήφθη επίσης γενετικό υλικό, τόσο για την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δείγματα που συλλέχθηκαν από τα νύχια της. Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα δείξουν εάν υπάρχει ξένο DNA, στοιχείο που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι προηγήθηκε πάλη.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, επιχειρώντας να εντοπίσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο και πότε.

Η σορός είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου από άστεγο που μπήκε στο κτίριο. Η επιλογή της βαλίτσας και η εγκατάλειψή της στο συγκεκριμένο σημείο διατηρούν ανοικτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς όμως να έχει ακόμη προσδιοριστεί πώς πέθανε η γυναίκα.