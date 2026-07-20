Οι ταινίες "Mamma Mia!" και "Οι Κόκκινοι" θα προβληθούν στο θερινό Ριβιέρα στα Εξάρχεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ειδικές προβολές του κινηματογράφου Ριβιέρα (οδός Βαλτετσίου 46), στα Εξάρχεια στην Αθήνα την κινηματογραφική εβδομάδα που έρχεται. Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 20.45, θα προβληθεί η ταινία "ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ!", παραγωγής 2008 με τη Μέριλ Στριπ σε σκηνοθεσία της Φιλίντα Λόιντ που ως γνωστόν γυρίστηκε σε Σκιάθο και Σκόπελο, και την Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 21.00, στο πλαίσιο των μηνιαίων προβολών της ενότητας ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, θα προβληθεί η εξαιρετική ταινία του Ουόρεν Μπίτι "Οι Κόκκινοι - Reds", παραγωγής 1981 που κατέκτησε στην απονομή του 1982 το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Από το 1969 κιόλας, στο σβήσιμο των ταραγμένων σίξτιζ, ο Ουόρεν Μπίτι, σούπερσταρ του Χόλιγουντ και από τους αριστερούς ριζοσπάστες του Δημοκρατικού Κόμματος, σχεδίαζε ένα φιλμ για τα έργα και τις ημέρες του Τζον (Τζακ) Ριντ, διάσημου δημοσιογράφου, ιδεολόγου σοσιαλιστή, του μόνου δυτικού που κατέγραψε εκ του σύνεγγυς την Οκτωβριανή επανάσταση του 2017, κυκλοφορώντας το ιστορικό «Οι δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο», φίλο της ΕΣΣΔ και τον έναν από τους μόλις πέντε Αμερικανούς που ενταφιάστηκαν επίσημα στη Μόσχα. Ο Μπίτι, ήθελε να ακολουθήσει την πορεία του Ριντ από την διανοουμενίστικη, πολιτικοποιημένη παρέα του Γκρίνουιτς Βίλατζ ως τη Μόσχα, καταγράφοντας παράλληλα την θυελλώδη σχέση του με τη Λουίζ Μπράιαντ, ανερχόμενη καλλιτέχνιδα και επίσης ταγμένη αριστερή.

Το 1971 κιόλας, ο σταρ Ουόρεν Μπίτι-Warren Beatty (στα 89 του χρόνια σήμερα) φρόντισε να κινηματογραφήσει πολλές συνεντεύξεις με τους ακόμα τότε επιζώντες της παρέας του Ριντ, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας Χένρι Μίλερ, όλοι τους από τα ιδρυτικά μέλη του ΚΚ Αμερικής, αλλά και μερικοί ορκισμένοι εχθροί τους. Τελικά ο Μπίτι βρήκε τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούσε το biopic στα τέλη της δεκαετίας του 70 από την Παραμάουντ. Η αξέχαστη Νταϊάν Κίτον επελέγη για τον ρόλο της Λουίζ Μπράιαντ, ο σπουδαίος Τζακ Νίκολσον για τον ρόλο του Ευγένιου Ο’ Νιλ, φίλου και συνοδοιπόρου και των δύο ηθοποιών. Παραδόξως η τότε ΕΣΣΔ δεν επέτρεψε γυρίσματα στο έδαφός της, η ταινία γυρίστηκε στην παγωμένη Φινλανδία, στη Σκωτία και την Ισπανία, όπως και σε υπαρκτά μέρη στα οποία έζησε ο Ριντ στη Νέα Υόρκη.

Ο Μπίτι ξέφυγε από την πεπατημένη των biopic, «σπάζοντας» την αφήγηση με εκτενείς αφηγήσεις των αληθινών πρωταγωνιστών της εποχής (στην ταινία αναφέρονται ως «μάρτυρες»). Τα γεγονότα, στον

μεγαλύτερο βαθμό απεικονίζονται όπως πραγματικά συνέβησαν, σε Νέα Υόρκη και Μόσχα (φυσικά με τη χρήση των γραπτών του Ριντ). Αποτέλεσμα, μια αληθινή υπερπαραγωγή (η ταινία κόστισε τότε 32 εκατομμύρια δολάρια, κάπου 250 σημερινά) με εντυπωσιακές σκηνές πλήθους και ρεαλιστικά σκηνικά, ενώ διαπνέεται από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή από το ουτοπικό σοσιαλιστικό όραμα που κινούσε τους νέους Αμερικανούς ριζοσπάστες (οι οποίοι έμελλε να υποφέρουν σκληρά τα επόμενα χρόνια) αλλά και τους Ρώσους επαναστατημένους.

Η τέχνη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ουόρεν Μπίτι (από τα πιο μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ τις δεκαετίες '60 και '70) και η άρτια παραγωγή αναγνωρίστηκαν από όλους φέρνοντας στην ταινία 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Πιθανότατα ήταν η θεματική της που απέτρεψε τα περισσότερα συντηρητικά μέλη της Ακαδημίας να δώσουν τελικά στους «Κόκκινους» μόνο 3 βραβεία Όσκαρ. Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας δόθηκε τότε στο φιλμ "Οι Δρόμοι της Φωτιάς".

Οι «Κόκκινοι» γυρίστηκαν εν μέσω ψυχρού πολέμου και επί διακυβέρνησης Ρόναλντ Ρίγκαν. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, ο Μπίτι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ούτε στην παραγωγή, ούτε στη διανομή

(μάλιστα η ταινία προβλήθηκε και στον Λευκό Οίκο). Οι «Κόκκινοι» αποτελούν μια από τις τελευταίες ταινίες όπου το όποιο όραμα του καλλιτέχνη έγινε λίγο-πολύ αποδεκτό από τα μεγάλα στούντιο, χωρίς δεύτερες «ιδεολογικές» σκέψεις. Πέρα από μια μοναδική μαρτυρία για τον επαναστατικό πυρετό στις ΗΠΑ, τα χρόνια της μεγάλης μπολσεβίκικης επανάστασης, πέρα από μια συναρπαστική αισθηματική ιστορία δύο αστραφτερών σταρς στην ακμή τους, αποτελεί και μια τελευταία αναλαμπή μιας περιόδου που επέτρεπε να ανθίσουν και να καρποφορήσουν φωνές «εκτός κανονικότητας» της Αμερικανικής πραγματικότητας.

Διάρκεια: 3 ώρες και 15 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Ουόρεν Μπίτι

Σενάριο: Ουόρεν Μπίτι, Τρέβορ Γκρίφιθς

Μουσική: Στέφεν Σόντχελμ

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βιτόριο Στοράρο

Μοντάζ: Ντέντε Άλεν, Γκρεκ Μακέι.

Πρωταγωνιστούν οι: Ουόρεν Μπίτι, Νταϊάν Κίτον, Τζακ Νίκολσον, Τζιν Χάκμαν.

Σύντομη περίληψη:

Ο Τζον (Τζακ) Ριντ, επιτυχημένος δημοσιογράφος, ταγμένος στις ριζοσπαστικές, σοσιαλιστικές ιδέες του, αφήνει τους διανοουμενίστικους κύκλους του Γκρίνουιτς Βίλατζ στη Νέα Υόρκη, για να ζήσει από κοντά την μεγάλη Μπολσεβίκικη Επανάσταση του 1917. Η Λουίζ Μπράιαντ, σύντροφός του στις ΗΠΑ, επίσης σοσιαλίστρια ανερχόμενη καλλιτέχνιδα, φεύγει κι αυτή μαζί του. Το ζευγάρι θα ζήσει τα δραματικά γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο από πρώτο χέρι.

*Στη μουσικοχορευτική ταινία «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ» με τη μουσική των θρυλικών ABBA, πρωταγωνιστούν οι: Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τζούλι Ουόλτερς, Αμάντα Σέιφριντ, Κριστίν Μπαράνσκι, κ.α.

Σύντομη περίληψη:

Η ξενοδόχος Ντόνα, προετοιμάζει τον γάμο της κόρης της μαζί με δυο φίλους της. Η κόρης της Σόφι όμως, έχοντας ανακαλύψει διαβάζοντας το ημερολόγιο της μητέρας της, ότι μπορεί να είναι παιδί ενός από τρεις παλαιούς εραστές της Ντόνα, προσκαλεί και τους τρεις άντρες στον γάμο, προκειμένου να ανακαλύψει επιτέλους τον αληθινό της πατέρα.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ