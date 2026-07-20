Netflix: Πλήρωσε 587 εκατ. δολάρια για την εταιρεία AI του Μπεν Άφλεκ

Στα 587 εκατ. δολάρια ανήλθε το τίμημα που κατέβαλε η Netflix για την εξαγορά της InterPositive, της εταιρείας κινηματογραφικής τεχνολογίας που συνίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ και αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή και τη μεταπαραγωγή.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί στις 5 Μαρτίου 2026, χωρίς τότε να γνωστοποιηθούν οι οικονομικοί όροι. Το ύψος της συναλλαγής έγινε γνωστό μέσα από χρηματιστηριακή κατάθεση της Netflix, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε τον Μάρτιο εξαγορά συνολικής αξίας περίπου 587 εκατ. δολαρίων, καταβάλλοντας το ποσό σε μετρητά.

Στην κατάθεση δεν κατονομάζεται η InterPositive. Ωστόσο, πρόκειται για την εξαγορά που είχε ανακοινώσει η Netflix την ίδια περίοδο, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ποσοστό της InterPositive ανήκε στον Μπεν Άφλεκ ούτε πόσα χρήματα εισέπραξε προσωπικά από τη συναλλαγή.

Τι ακριβώς κάνει η InterPositive

Η InterPositive δεν σχεδιάστηκε ως μια πλατφόρμα που δημιουργεί ολόκληρες ταινίες από μια γραπτή εντολή. Τα εργαλεία της εκπαιδεύονται πάνω στο οπτικό υλικό μιας συγκεκριμένης παραγωγής και προορίζονται να βοηθούν τους δημιουργούς στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Μεταξύ άλλων, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναπλαισίωση ενός πλάνου, τη διόρθωση του φωτισμού, την αλλαγή στοιχείων στο φόντο ή την αφαίρεση των συρμάτων που χρησιμοποιούνται στις σκηνές δράσης. Μπορεί επίσης να περιορίσει την ανάγκη για δαπανηρά συμπληρωματικά γυρίσματα όταν λείπει κάποιο πλάνο ή απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022, όταν ο Άφλεκ άρχισε να εξετάζει τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που έφερνε η ταχεία ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, στόχος ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία που θα διατηρούν την καλλιτεχνική πρόθεση και θα αφήνουν τις αποφάσεις στα χέρια των επαγγελματιών της παραγωγής.

Στη Netflix η ομάδα της εταιρείας

Η ομάδα της InterPositive, η οποία αποτελείται από 16 μηχανικούς, ερευνητές και επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα, εντάχθηκε στη Netflix. Ο Μπεν Άφλεκ διατηρεί επίσης ρόλο ανώτερου συμβούλου.

Η επικεφαλής περιεχομένου της Netflix, Μπέλα Μπατζάρια, είχε δηλώσει κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς ότι τα νέα εργαλεία πρέπει να διευρύνουν τη δημιουργική ελευθερία και όχι να υποκαθιστούν τη δουλειά σεναριογράφων, σκηνοθετών, ηθοποιών και κινηματογραφικών συνεργείων.

Η συμφωνία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του Χόλιγουντ σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την οπτικοακουστική παραγωγή. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της AI στις θέσεις εργασίας, στα πνευματικά δικαιώματα και στον βαθμό ελέγχου που θα διατηρούν οι δημιουργοί.