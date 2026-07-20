Μουντιάλ 2026: Ο 3χρονος αδελφός του Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στον τελικό- ΒΙΝΤΕΟ

Η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 16 χρόνια, όμως ανάμεσα στους διεθνείς, το τρόπαιο και τα κομφετί υπήρχε ένας λιλιπούτειος πρωταγωνιστής που κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Ο λόγος για τον Κέιν, τον τρίχρονο αδελφό του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έζησε με τον δικό του αυθόρμητο τρόπο τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Λίγο μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στην Αργεντινή, ο μικρός μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας τον μεγάλο του αδελφό. Μόλις τον εντόπισε, έπεσε στην αγκαλιά του, με τον 19χρονο άσο της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα να τον σηκώνει ψηλά.

Η τρυφερή συνάντηση των δύο αδελφών αποτέλεσε ένα από τα πιο ανθρώπινα στιγμιότυπα της μεγάλης βραδιάς και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Ο αγωνιστικός χώρος έγινε παιδική χαρά

Ο Κέιν δεν περιορίστηκε στην οικογενειακή φωτογραφία με το τρόπαιο. Άρχισε να τρέχει και να παίζει με μια μπάλα πάνω στον αγωνιστικό χώρο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της γιορτής.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο που έγινε viral, πλησίασε έναν αστυνομικό και δοκίμασε το καπέλο του. Το μέγεθός του ήταν τόσο μεγάλο ώστε κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπο του τρίχρονου, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους.

Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ είχε ήδη κερδίσει τη συμπάθεια των φιλάθλων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι εκφράσεις, τα φιλιά προς την κάμερα και οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις του από την εξέδρα είχαν μετατραπεί σε δημοφιλή στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον τελικό, ωστόσο, βρέθηκε στο κέντρο της γιορτής και μοιράστηκε με τον αδελφό του τη σημαντικότερη επιτυχία της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής διαδρομής του.

Η δεύτερη κορυφή της Ισπανίας

Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του τελικού, ο οποίος διεξήχθη στο New York New Jersey Stadium.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό. Η «ρόχα» κατέκτησε έτσι το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, μετά τον θρίαμβο του 2010 στη Νότια Αφρική.

Για τον 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ ήταν το πρώτο Μουντιάλ της καριέρας του. Για τον μικρό Κέιν, πάλι, ήταν μια μεγάλη γιορτή με αγκαλιές, παιχνίδι και ένα αστυνομικό καπέλο που αποδείχθηκε αρκετά μεγαλύτερο από εκείνον.