Μουντιαλική παρομοίωση Μητσοτάκη: Συνέκρινε τη ΝΔ με την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία

“Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027” διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Είπε όμως στους βουλευτές της ΝΔ ότι “εμείς θα τρέξουμε ωσάν οι εκλογές να γίνουν αύριο”. Παρομοίασε μάλιστα τη ΝΔ με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας.

“Ίσως με ένα τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο τη νικήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία. Τι έκανε η Ισπανία; Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας δηλαδή πρωτοβουλία κινήσεων. Οταν έχεις τη μπάλα εσύ θα βάλεις γκολ. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Μπορούμε να αντέξουμε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 και έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Και είμαστε πρώτα από όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν σταρ”, σχολίασε ειδικότερα ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως ορόσημο στην πορεία προς τις εκλογές (οι οποίες επανέλαβε πολλάκις ότι θα πραγματοποιηθούν το 2027) τη ΔΕΘ, η οποία εφέτος όπως υποστήριξε θα αποτελέσει τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έκοψε πάντως τις ελπίδες των ίδιων των γαλάζιων για γενναία μέτρα. Ενώ διαμήνυσε στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες ότι “Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας”.

Έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες στη ΔΕΘ

Προανήγγειλε ειδικότερα ότι οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο ίδιος στη ΔΕΘ “θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους.” Ξεκαθάρισε πάντως στους βουλευτές της ΝΔ: “Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια”. Ανακοίνωσε ωστόσο ότι από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη θα υποδέχεται τις εισηγήσεις των βουλευτών της ΝΔ εν όψει ΔΕΘ

“Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018 ούτε το 2022 δεν θα το κάνω και τώρα”, υπογράμμισε όμως ο κ.Μητσοτάκης, βάζοντας φρένο στις προσδοκίες των γαλάζιων βουλευτών.

“Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ η τελευταία πριν τις εκλογές της άνοιξης θα είναι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις. Εκεί θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το ΓΛΚ κάνει «μπακάλικους υπολογισμούς”, πρόσθεσε.

“Κατέρρευσε ένας πύργος από λάσπη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αρχειοθέτηση των δικογραφιών για εννέα από τους 13 βουλευτές της ΝΔ που είχαν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση”, σχολίασε ο κ.Μητσοτάκης. Είπε μάλιστα ότι αναγκάστηκε να δεχθεί τις παραιτήσεις τριών υπουργών μετά την αποστολή της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια ζήτησε: “οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους”. Υποστήριξε μάλιστα ότι έτσι “προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα”. Ενώ χαρακτήρισε “πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας το δηλητήριο του λαϊκισμού με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνηση”.

Μίλησε μάλιστα για ένα “τοξικό κέντρο ως ύστατο καταφύγιο μίας ετερόκλητης Βαβέλ” που συσπειρώνεται εναντίον της κυβέρνησης της ΝΔ. Σχολίασε ειδικότερα ειρωνικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις με ΜΜΜ και για τη 13η σύνταξη.

“Ένας μαθητής μπορεί να υπολογίσει πόσο κάνει η 13η σύνταξη, όμως αρνείται το ΠΑΣΟΚ να στειλει την πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο, στις οικονομικές υπηρεσίες της Βουλής”, είπε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισ ευρώ ετησιως και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει από που θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.

“Ο αδιόρθωτος κ.Τσίπρας επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του -έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων – αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς που έβαλε να τα υλοποιήσουν”, σχολίασε επίσης ο κ.Μητσοτάκης.

“Μιλάμε για τον άνθρωπο που έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και καταδικάστηκε πέντε φορές στις κάλπες”, είπε επίσης ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: “Έφυγε, έφτιαξε ένα δήθεν καινούριο κόμμα, στον προθάλαμο του οποίου συνωστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης δεκαετίας”.

“Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας”

Έκανε δε λόγο για ένα “πρωτόγνωρο αλαλούμ στη Βουλή με δεύτερο κόμμα τους ανεξάρτητους βουλευτές, χωρίς σοβαρό πρόγραμμα από κανέναν”. Σχολίασε μάλιστα πως “είναι εύκολο να τάζεις εάν ξέρεις ότι δεν θα κυβερνήσεις” και υποστήριξε ότι “τελικά μόνος εγγυητής σιγουριάς είναι η δική μας παράταξη.”

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και πρόσθεσε ότι: “Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια.”.

Επισήμανε ότι μίλησε για την Κυριακή της κάλπης, διότι όπως είπε: “Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, «πρόβες τζενεράλε» με δήθεν «μηνύματα» και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.”

Στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία ΝΔ, έδωσε την απάντηση: “Για να μη γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών – ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της”.