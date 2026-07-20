Αλεξανδρούπολη: Πέθανε 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 16χρονης στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είχε διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής η 48χρονη μητέρα της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά το αδίκημα της έκθεσης.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

Η προανάκριση επικεντρώνεται στις ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης της 16χρονης. Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της, να εξακριβώσουν με ποιους βρισκόταν και να προσδιορίσουν πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, διερευνάται από πού προμηθεύτηκε η ανήλικη το αλκοόλ και εάν αυτό διατέθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.