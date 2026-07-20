Πάτρα: Πάνω από 60 λουόμενοι εξετάστηκαν για τυχόν αλλοιώσεις του δέρματος

Εξαιρετικό ενδιαφέρον προσέλευση και συμμετοχή από τους λουόμενους, σημειώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στην παραλία Δημοριρί στο Ρίο Πατρών όπου έλαβε χώρα εξόρμηση των δύο εθελοντικών φορέων του Νομού Αχαΐας, του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με σκοπό την ενημέρωση για τους κινδύνους από την αλόγιστη και χωρίς προφυλάξεις έκθεση του δέρματος στη βλαβερή, ηλιακή ακτινοβολία την προστασία από αυτήν και παράλληλα την ευαισθητοποίηση όλων ώστε να ακολουθούν απλές οδηγίες ,στην καθημερινότητά τους για πρόληψη από δυσάρεστες και πιθανόν επικίνδυνες καταστάσεις άμεσα αλλά και στο μέλλον.

Με πρωτοβουλία του Ομίλου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παραχώρησε την κινητή μονάδα Ιατρικής Περίθαλψης ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ έτσι ώστε όποιος λουόμενος ήθελε μπορούσε να εξετάζεται από δερματολόγο δωρεάν για τυχόν αλλοιώσεις του δέρματος, πιθανόν ύποπτους σπίλους που μπορεί να είχαν δυσάρεστη έκβαση στο μέλλον και να δέχεται τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες. Η Dr. Χρύσα Οικονόμου Δερματολόγος Επιμελήτρια της Β΄ Δερματολογικής Kλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια", με εθελοντική διάθεση από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι παρείχε τις ιατρικές της υπηρεσίες στους προσερχόμενους οι οποίοι φεύγοντας μαζί με τις οδηγίες έπαιρναν το αναμνηστικό καλαίσθητο μπλουζάκι προσφορά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τυπωμένο το μήνυμα “never give up” από τις εθελόντριες του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ομίλου εξετάστηκαν 60 συνολικά λουόμενοι από την Dr. Χρύσα Οικονόμου που προσήλθαν εθελοντικά στην κλινική μονάδα.

Κατά την κλινική αξιολόγηση εντοπίστηκαν τέσσερα (4) ύποπτα περιστατικά για τα οποία προγραμματίστηκε περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος και η διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει ανησυχητική αύξηση Το γεγονός ανησυχεί όλο και περισσότερο την επιστημονική ιατρική κοινότητα. Εκτιμάται ότι το μελάνωμα είναι μία από τις πιο συχνές και σοβαρές με άγνωστη έκβαση, κακοήθεις νόσους στις μέρες μας αλλά όταν εντοπιστεί σε αρχικό στάδιο σε μεγάλο ποσοστό η πλήρης θεραπευτική αντιμετώπιση είναι επιτυχής.

Για τον λόγο αυτόν η πρόληψη είναι ο βασικός πυλώνας αντιμετώπισης της όλης κατάστασης.

Τα Μέλη του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Α.Ε. για Πρόληψη, είχαν σαν μέλημα να ενημερώνουν τους πολίτες για τις βλαβερές δράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και τα μέτρα που ο καθένας οφείλει να εφαρμόζει για να περάσει ένα καλοκαίρι απολαμβάνοντας τον ήλιο με ασφάλεια όπως ακριβώς αναφέρεται στα έντυπα που οι λουόμενοι έπαιρναν φεύγοντας.

Σε αυτόν τον μεσογειακό λαό με κατανόηση για την αγάπη και την εξάρτησή του, από τη θάλασσα και τον ήλιο, οι Κυρίες Εθελόντριες των δύο φορέων έδωσαν το δυναμικό παρών όλες τις ώρες συμβουλεύοντας ότι ένα καπέλο, μία μπλούζα, ανοιχτόχρωμη, περιορισμένος χρόνος έκθεσης του δέρματος στον ήλιο, αντηλιακό με μεγάλο δείκτη προστασίας, γυαλιά ηλίου καλής ποιότητας, μία επίσκεψη στον δερματολόγο αν υπάρχει υποψία για κάτι ύποπτο, αποφυγή του ήλιου τις ώρες 11 το πρωί με 4 το απόγευμα, ώρες αιχμής, και ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, είναι απλοί αλλά βασικοί κανόνες που ευλαβικά πρέπει να ακολουθούν όλοι για ένα ασφαλές καλοκαίρι.

Οι δύο φορείς (ο όμιλος ΑγκαλιάΖΩ και η Αντικαρκινική Πάτρας) ευχαριστούν δημοσίως θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την στήριξη που πάντα τους παρέχει και συγκεκριμένα για την κινητή Μονάδα Ιατρικής Περίθαλψης και τα μπλουζάκια με το διαχρονικό μήνυμα δύναμης και αγώνα ζωής, τον Δήμο Πατρέων για την άδεια χρήσης του χώρου, την Δερματολογική Κλινική του ΠΓΝΠ και ιδιαίτερα την Dr. Χρύσα Οικονόμου Δερματολόγο που εθελοντικά αγκάλιασε και στήριξε ενεργά τη δράση, τα ΜΜΕ που προβάλλουν τον αγώνα των δύο φορέων και όλους τους πολίτες της περιοχής και του νομού, που κάθε φορά αγκαλιάζουν και στηρίζουν το εθελοντικό τους έργο.