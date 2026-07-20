Μακρίσια Ηλείας: Η συγκλονιστική μαντινάδα για τον 13χρονο Κωνσταντίνο- «Τέτοιοι ανθοί στο χώμα δεν χωρούνε»

Μια αφιέρωση στον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, έκανε εκατοντάδες ανθρώπους να σωπάσουν και στη συνέχεια να ξεσπάσουν σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Μια μαντινάδα ήταν αρκετή για να σβήσουν για λίγο τα χαμόγελα, να χαμηλώσουν οι φωνές και να πλημμυρίσει συγκίνηση το πανηγύρι στα Μακρίσια Ηλείας.

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Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά του, ο Μανώλης Κονταρός στάθηκε στη σκηνή και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, του παιδιού που έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια βυθισμένη στον πόνο και μια ολόκληρη κοινωνία που ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει την απώλεια, γράφει το patrisnews.com

Με τη φωνή του εμφανώς φορτισμένη, απήγγειλε μια μαντινάδα γραμμένη από τον Λάμπρο Τσέλο, φίλο του πατέρα του παιδιού, Αντώνη Καούκη.

Λίγες λέξεις, απλές και βαθιά ανθρώπινες, που έμοιαζαν να χωρούν μέσα τους όλο τον πόνο για έναν πολύ νέο άνθρωπο που έφυγε πριν προλάβει να ζήσει…

«Τέτοια λουλούδια, τέτοιοι ανθοί, στο χώμα δεν χωρούνε…

Πρέπει να βρίσκονται επαέ και να μοσχοβολούνε…»

Για λίγα δευτερόλεπτα, ο χρόνος έμοιαζε να σταματά.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέβασαν το βλέμμα. Κάποιοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Και όταν ολοκληρώθηκε η μαντινάδα, το πλήθος ξέσπασε σε ένα δυνατό χειροκρότημα, όχι μόνο για τον καλλιτέχνη, αλλά κυρίως για τον Κωνσταντίνο.