Δήμος Ναυπακτίας: Εγκαινιάζεται η πλατεία της Κάτω Δάφνης την Παρασκευή 24-7

Ο Δήμος Ναυπακτίας εγκαινιάζει την πλατεία της Κάτω Δάφνης, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:30.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση του έργου, το κεντρικότερο σημείο της Κάτω Δάφνης αποκτά νέα όψη και αναβαθμίζεται ουσιαστικά τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Η νέα πλατεία διαμορφώνεται σε έναν σύγχρονο και φιλόξενο δημόσιο χώρο, έτοιμο να υποδεχθεί την καθημερινή ζωή, τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε σχετικά: «Η πλατεία της Κάτω Δάφνης αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την περιοχή και τους κατοίκους της. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, έπειτα από την ένταξή του στο σχετικό πρόγραμμα και τη συστηματική δουλειά που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στην αγαστή συνεργασία που είχαμε με την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου και την Κοινότητα Δάφνης.

Μετά την πλατεία του Γαλατά στη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας, την οποία είχαμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε πέρυσι, παραδίδουμε έναν ακόμη σύγχρονο, λειτουργικό και καλαίσθητο δημόσιο χώρο σε μία από τις μεγαλύτερες Κοινότητες του Δήμου μας. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτυπώνουν τη σταθερή μας επιλογή να κατευθύνουμε πόρους και έργα όχι μόνο στο αστικό κέντρο, αλλά και στις Κοινότητες, κάνοντας πράξη την ισόρροπη ανάπτυξη. Παράλληλα, η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου μάς επιτρέπει να μετατρέπουμε τους διαθέσιμους πόρους σε έργα με άμεσο και ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές μας κοινωνίες».