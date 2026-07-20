Πάτρα: Πέθανε ο αρτοποιός Ανδρέας Μυλωνάς

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Μυλωνά, ενός από τα πλέον γνωστά πρόσωπα στον χώρο της αρτοποιίας στην πόλη.

Ο Ανδρέας Μυλωνάς, μαζί με τα αδέλφια του, είχε ιδρύσει το οικογενειακό αρτοποιείο στο Ψαροφάι, βάζοντας τις βάσεις για μια επιχείρηση που συνδέθηκε επί σειρά ετών με την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Τη δραστηριότητα της οικογένειας συνέχισε η επόμενη γενιά. Τα παιδιά των ιδρυτών ανέλαβαν τη σκυτάλη και επέκτειναν την επιχείρηση, δημιουργώντας νέα αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.