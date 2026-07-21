Παράκτιος δρόμος Πάτρας: Άνοιξαν οι εγγραφές

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2026 «ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» που θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Παραλία Βραχνέικων με διοργανωτή το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης» ξεκίνησε!

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες και τους όρους διεξαγωγής της διοργάνωσης, ενώ έχει ανοίξει και η φόρμα εγγραφών για τον αγώνα, συμπληρώνοντας ήδη εκατό (100) εγγραφές πριν καν συμπληρωθεί η πρώτη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον "Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2026 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ" γίνονται:

α. Ηλεκτρονικά για τις ατομικές εγγραφές και τις ομαδικές εγγραφές από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) ατόμων, μέσω τις ιστοσελίδας https://www.athletin.gr/events/76

β. Με την αποστολή ειδικού αρχείου excel, για τις ομαδικές εγγραφές Αθλητικών σωματείων και Συλλόγων δρομέων άνω των είκοσι (20) ατόμων, που θα αποσταλεί από τους διοργανωτές, κατόπιν αποστολής αιτήματος από τον Αρχηγό της Ομάδας στο email [email protected].

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59 ή εάν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των εννιακοσίων (900) συμμετοχών και για τους αγώνες δρόμου 10χλμ, 5χλμ και 1000μ, όποτε και οι διοργανωτές θα κλείσουν νωρίτερα την φόρμα εγγραφής.

Το κόστος συμμετοχής για την εγγραφή στους αγώνες των 10χλμ και 5χλμ καθορίζεται σε 10 ευρώ για το ΒΑΣΙΚΟ πακέτο συμμετοχής και 15 ευρώ για το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ πακέτο συμμετοχής για τις ατομικές εγγραφές και 8 ευρώ (βασικό) και 13 ευρώ (ενισχυμένο) για ομαδικές εγγραφές δέκα (10) έως είκοσι (20) ατόμων

Το ΒΑΣΙΚΟ Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, δωρεάν φωτογραφίες, σταθμούς τροφοδοσίας κατά μήκος διαδρομής και ιατρικές υπηρεσίες.

Το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει επιπλέον το υψηλής ποιότητας τεχνικό tshirt του αγώνα και θα είναι διαθέσιμο ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8

Το κόστος συμμετοχής για την εγγραφή στον παιδικό αγώνα 1000μ και τον αγώνα δρόμου 200μ Α.Μ.Ε.Α. είναι ΔΩΡΕΑΝ για το ΒΑΣΙΚΟ πακέτο συμμετοχής. Το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ πακέτο συμμετοχής θα διατίθεται ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8 με κόστος 5 ευρώ

Κάντε γρήγορα την εγγραφή σας και εξασφαλίστε θέση στην αφετηρία του αγώνα, για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι, τρέχοντας «δίπλα στο κύμα», τιμώντας παράλληλα το Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκο Αργυρόπουλο για την πολυετή προσφορά του στον κλασσικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα