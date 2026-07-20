Σάρωσε διεθνώς η "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν με ξεκίνημα 264 εκατ. δολαρίων

Χαράς ευαγγέλια για το στούντιο της Universal Pictures που διανέμει την υπερπαραγωγή "The Odyssey-Οδύσσεια" που μέρος της γυρίστηκε στη χώρα μας στη Μεσσηνία καθώς όπως είχε διαφανεί από την προπώληση, έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο παγκόσμιο box office, πετυχαίνοντας το καλύτερο άνοιγμα ταινίας του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν διεθνώς.

Οι προσδοκίες για την ταινία "The Odyssey" με τον 55χρονο Αμερικανό σταρ Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ήταν υψηλές αλλά όπως σχολιάστηκε το εξαιρετικό άνοιγμα της ταινίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία ενώ την ίδια ώρα ο μέσος όρος στο rotten tomatoes, των κριτικών για το φιλμ είναι στο 95%.

Η ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Christopher Nolan στη Βόρειο Αμερική ήρθε άνετα 1η, το περασμένο τριήμερο 17-19/7/2026 με εισπράξεις 124.5 εκατ. δολαρίων σε 3.919 αίθουσες, ένα νούμερο που χαρίζει στην "Οδύσσεια", την 3η θέση του καλύτερου ξεκινήματος της χρονιάς 2026 που διανύουμε, μετά το ψηφιακό ανιμέισον φιλμ της Ντίσνει & της Pixar, "Toy Story 5" (159 εκατ. δολάρια) και το επίσης παιδικό φιλμ "The Super Mario Galaxy Movie" (131 εκατ. δολάρια). Στα 124,5 εκατ. δολάρια προστίθενται και άλλα 139,6 εκατ. δολάρια από το ξεκίνημα προβολής της ταινίας στον υπόλοιπο κόσμο.

Η ταινία "The Odyssey" που προβάλλεται και στην Πάτρα από την περασμένη Πέμπτη 16-7 στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο και στις κλειστές κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, όπως διαβάσαμε στο σάιτ www.euronews.com, φιγουράρει πλέον ως η ταινία του 55χρονου Λονδρέζου σκηνοθέτη Christopher Nolan, με το καλύτερο & υψηλότερο άνοιγμα παγκοσμίως ξεπερνώντας την επίδοση της ταινίας "The Dark Knight Rises" το 2012, που είχε ξεκινήσει με 249 εκατ. δολάρια. Επίσης η "Οδύσσεια" πέτυχε σαφώς πολύ καλύτερο ντρεμπούτο από το υψηλού κύρους φιλμ του Νόλαν που του χάρισε & τα Όσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας, "Oppenheimer" του 2023 (άνοιγμα της τάξης των 180 εκατ. δολαρίων), που έφτασε στο τέλος σε εισπράξεις το επίζηλο νούμερο των 975 εκατ. δολαρίων. Σίγουρα προσδοκία των παραγωγών είναι η "Οδύσσεια" που λέγεται πως κόστισε 250 εκατ. δολάρια, να φτάσει και να ξεπεράσει αυτό το νούμερο.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ