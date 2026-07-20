Διπλή ανανέωση στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Δύο έμπειροι αθλητές, ο Ανδρέας Αποστόλου (τερματοφύλακας) και ο Βασίλειος Κολιούλης (αριστερό εξτρεμ) για τέταρτη αγωνιστική περίοδο θα αγωνισθούν με τα χρώματα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας στο επόμενο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών.

Οι δύο αθλητές που αγωνίστηκαν και στο περσυνό πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας, όπου η ομάδα της Πάτρας πραγματοποίησε την επάνοδό της στην Α2 Εθνική, θα βοηθήσουν με τις εμπειρίες τους το νεανικό σχήμα της ομάδας της Πάτρας στην δύσκολη κατηγορία.

Ο σύλλογος της Πάτρας με ανακοίνωση του δηλώνει σχετικά:

"ευχαριστούμε και δημόσια τους δύο παραπάνω αθλητές που την νέα χρονιά θα ξανά φορέσουν την στολή της ομάδας μας, ώστε μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές μας να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ‘’ αξιοπρεπή εμφάνιση ‘’ στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών.

Μπροστά στις υπέρογκες οικονομικές απαιτήσεις μιας τέτοιας συμμετοχής μας ( μετακινήσεις, ενοίκιο σε κρατικό γήπεδο, διπλασιασμό των εξόδων - οδοιπορικών των στελεχών κάθε αγώνα, κ.λ.π.) για την συμμετοχή μας και μόνον στο πρωτάθλημα, σε σχέση με τις συμμετέχουσες ομάδες της Αθήνας, με το νεανικό σχήμα θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και πρωταρχικό μας στόχο, την ‘’ επιβίωση ‘’ του αθλήματος στην ευρύτερη περιοχή των ορίων της Δυτικής Ελλάδας".