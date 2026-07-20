Προμηθέας: Μια ομάδα για την πόλη

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν του Προμηθέα με συνθημα: Ελάτε να στηρίξουμε ΜΑΖΙ την ομάδα μας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη και να συνεχίσουμε να κάνουμε περήφανη την πόλη μας.

Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα έως και τις 19 Ιουλίου, δικαίωμα αγοράς (ανανέωση) θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στο “Δημήτρης Τόφαλος”. Στη συνέχεια θα ελευθερωθούν όλες οι δεσμευμένες θέσεις και θα είναι πλέον διαθέσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας θα γίνεται από το Promitheas Park (Γερασίμου Σκλάβου 4, Καστελλόκαμπος) Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 με 20:00 και Σάββατο και Κυριακή 15:00 με 20:00 καθώς και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster όλο το 24ωρο (με επιβάρυνση 3€).

Ως γνωστόν, οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του Προμηθέα σε Stoiximan Greek Basketball League (κανονική περίοδο και play-off) και Ευρώπη αλλά και τα επίσημα φιλικά που ο Προμηθέας δίνει κατά την προετοιμασία του παρουσία φιλάθλων. Επιπλέον, θα επωφελούνται και με ειδικά προνόμια, όπως εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και, φυσικά, στα προϊόντα που πωλούνται στην μπουτίκ της ομάδας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Επίλεξε τώρα τη θέση για εσένα και την οικογένειά σου και εκμεταλλεύσου τα οικογενειακά εκπτωτικά πακέτα. Ισχύουν ειδικές οικογενειακές εκπτώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας σε όλα τα διαζώματα της Zone 2. Απαραίτητο δικαιολογητικό: Φωτοτυπία βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης.

*Η έκπτωση ισχύει για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας βρίσκεται πάντα κοντά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες προσφέροντας και φέτος προνομιακές τιμές εισιτηρίων διαρκείας για να βρεθούν όλοι στο πλευρό της αγαπημένης μας ομάδας.

• ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν τα φοιτητικά εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ ή τη βεβαίωση σπουδών και την ταυτότητά τους.

• ΑΝΕΡΓΟΙ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2 )

Οι άνεργοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία της εν ισχύ βεβαίωσης ανεργίας.

• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Οι πολύτεκνοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

• ΑΜΕΑ (ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ: Zone 1 και Zone 2)

Τα ΑΜΕΑ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας τους προσκομίζοντας τη φωτοτυπία βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Για όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες (εκτός από American Express) με έως και 6 άτοκες δόσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας παρέχει την δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας μέσω του Gov.gr Wallet, πράγμα που σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μεταβιβάσετε το εισιτήριο διαρκείας σας σε οποιονδήποτε επιθυμείτε.

Μετά το πέρας του εκάστοτε παιχνιδιού, το εισιτήριο διαρκείας θα επιστραφεί στο Gov.gr Wallet του αρχικού κατόχου χωρίς να χρειαστεί κάποια περαιτέρω ενέργεια από εσάς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι απαραίτητος ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου, καθώς και ορισμένα στοιχεία επικοινωνίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η ΚΑΕ Προμηθέας πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα ΚΥΑ της κυβέρνησης εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους να ενημερωθούν αναλυτικά για το νέο σύστημα ταυτοπροσωπίας για την είσοδο στο γήπεδο ενόψει της νέας σεζόν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο διαρκείας και αυτός ο περιορισμός υπάρχει τόσο στις ηλεκτρονικές αγορές ανά λογαριασμό, όσο και στην αγορά εισιτηρίου από το Promitheas Park.

Μετά την αγορά εισιτηρίου διαρκείας δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή θέσης ή η ακύρωση της συναλλαγής.

Όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριο διαρκείας του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο “Δ.Τόφαλος”.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και έπειτα. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δε έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.