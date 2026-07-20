Μίνι κορασίδες: 4η θέση η ΝΕΠ * Μίνι παίδες: 9η η ΝΕΠ * 13ος ο ΝΟΠ

Την 4η θέση κατέλαβε η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ στη Golden League του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος, καθώς ηττήθηκε από τον Εθνικό στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με σκορ 16-3.

Τα 8λεπτα: 2-3, 0-9, 1-1, 0-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 1, Ελ. Τσίγκα 2.

ΟΙ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΕΣ

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο ΝΟ Χανίων. Η κρητική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, στη Λάρισα, αφού επικράτησε στον τελικό του ΝΟ Βουλιαγμένης με 10-9, το μεσημέρι της Κυριακής (19/7).

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1) ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

2) ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

4) ΝΟ ΧΙΟΥ

5) ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

7) ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

8) ΣΚ ΡΟΗ

Οι δύο πατρινές ομάδες, Ναυτικός Όμιλος Πατρών και ΝΕΠ αγωνίστηκαν στη β' κατηγορία της τελικής φάσης του πργωταθλήματος, στη Silver League και τερμάτισαν 1η και 5ος αντίστοιχα, δηλαδή 9η και 13ος πανελλαδικα.

* Η ΝΕΠ κατέκτησε τη Silver League στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο των Μίνι Παίδων, καθώς μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο τον αποψινό τελικό στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Ηλυσιακό. Τα «δελφίνια» των Θανάση Κοντάκου και Παναγιώτη Ορφανού έφτασαν στην πρωτιά με ένα άνετο 16-3 και απέδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει. Τα 8λεπτα: 2-4, 1-3, 0-6, 0-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 3, Σπάνδος 2, Γιουρούκος 1, Θεριάκης 3, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 4, Φουρκιώτης 1.

* Την 5η θέση στη Silver League κατέκτησε η ομάδα Μίνι Παίδων του Ομίλου, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία την παρουσία της στην Τελική Φάση, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την άκρως τιμητική διάκριση, οι νεαροί αθλητές επέστρεψαν έχοντας αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες από μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Στον προημιτελικό, η ομάδα μας πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο απέναντι στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας την ήττα με 11-10 στις λεπτομέρειες και χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στα μετάλλια.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους αθλητές μας. Στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 επικράτησαν του ΟΦΘ με 10-5, ενώ στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης πραγματοποίησαν ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, νικώντας τον Άρη Θεσσαλονίκης με 17-9 και κατακτώντας πανάξια την 5η θέση στην Ελλάδα.

Η νέα αυτή διάκριση ενός ακόμη αναπτυξιακού τμήματος του Ομίλου μας αποτελεί επιβεβαίωση της συστηματικής και ποιοτικής δουλειάς που πραγματοποιείται στις ακαδημίες, καθώς και της συνεχούς αγωνιστικής εξέλιξης των νεαρών αθλητών μας.

Το προπονητικό δίδυμο των Μπαρτζελά και Ρουμάνου χρησιμοποίησε στην Τελική Φάση τους εξής αθλητές:

Απόστολος Γεωργαράς, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος Ανδρέας Δημητρόπουλος Παναγιώτης Δημητρόπουλος Μιχάλης Διαμαντόπουλος Διονύσης Ζώντος

Κωνσταντίνος Καραμπούρης Χρήστος Καρτσακλής

Νώντας Κολύδας

Χρήστος Μόλωνης

Κωνσταντίνος Παπούλιας

Γιώργος Παππάς

Γιώργος Πουλογιάννης

Γιώργος Σύψας

Γιάννης Σκλήρας

Αλέξανδρος Σκουρλάς

Στάθης Χαρίτος.