Ηράκλειο: Ξυλοκόπησαν 15χρονη και το βιντεοσκοπούσαν- ΒΙΝΤΕΟ

Καθώς εξελισσόταν η επίθεση, άλλη μία 15χρονη κατέγραφε τα πάντα με το κινητό της, ενώ φέρεται να παρακινούσε τις δύο δράστριες
Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το βράδυ Σαββάτου (18/7) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια 15χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικα κορίτσια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το creta24.gr, η 15χρονη αρχικά δέχεται γροθιές και κλωτσιές από μία ανήλικη, ενώ λίγο αργότερα ακόμη ένα κορίτσι την χτυπάει. Στη συνέχεια η 15χρονη πέφτει στο έδαφος και η ανήλικη την ακινητοποιεί κρατώντας της το κεφάλι και ταυτόχρονα της δίνει την μία μπουνιά μετά την άλλη. Καθ' όλη τη διάρκεια του ξυλοδαρμού μερικά κορίτσια φαίνεται να παρακολουθούν από απόσταση. Στο τέλος δύο άνδρες μπαίνουν ανάμεσα στις ανήλικες και τις χωρίζουν.
Προσοχή σκληρές εικόνες
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας (20/7) δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση ξυλοδαρμού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη μία ανήλικη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο βίαιο περιστατικό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου, όπου, τρεις ανήλικες είχαν κανονίσει συνάντηση με τη 15χρονη προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για προληπτικές εξετάσεις στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Το βίαιο περιστατικό κατέγραφε μία ακόμη 15χρονη με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ φέρεται μάλιστα να παρότρυνε τις δύο ανήλικες που επιτίθεντο στο θύμα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και της 15χρονης που κατέγραφε το περιστατικό, ενώ η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι δύο ανήλικες παρέμειναν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ οι γονείς τους, που είχαν επίσης συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.
Η 15χρονη που δέχθηκε την επίθεση εξετάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα. Ήταν οι γιατροί του νοσοκομείου που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.
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