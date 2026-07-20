Ναύπακτος: Παιδάκι εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο – Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Το πόδι ενός μικρού κοριτσιού ηλικίας 12 ετών σφηνώθηκε σε φρεάτιο, κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη
Αναστάτωση επικράτησε στη γειτονική Ναύπακτο, όταν το πόδι ενός κοριτσιού ηλικίας 12 ετών σφηνώθηκε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη.
Στο σημείο του ατυχήματος όπως ανέφερε σε ανάρτηση του το www.nafpaktianews.gr, έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου με τρία οχήματα και επικεφαλής τον διοικητή κ. Χριστοβασίλη οι οποίοι, με προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια το παιδί, χωρίς να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.
Στη συνέχεια, το παιδί παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί προληπτικά για ιατρική αξιολόγηση.
Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
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