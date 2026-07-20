Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ύστερα από μάχη με τον καρκίνο ο Κέβιν Κίγκαν

Η ποδοσφαιρική οικογένεια είναι από σήμερα φτωχότερη καθώς ο Κέβιν Κίγκαν άφησε την τελευταία πνοή.

Ο παλαίμαχος διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής όπως είχε ενημερώσει η οικογένεια του στις αρχές του χρόνου έδινε μάχη με τον καρκίνο και παρά τα αισιόδοξα μηνύματα δεν τα κατάφερε.

Ο Κέβιν Κίγκαν είχε γεννηθεί το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ.

Με την Λίβερπουλ κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977 αλλά και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 1973 και το 1976. Με το Αμβούργο ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1980.

Με την Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 1982. Από το 1999 έως το 2000 διατέλεσε εκλέκτορας των «Τριών Λιονταριών».

Το 1978 και το 1979 κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα».