ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Απαγορεύεται η άρδευση από το δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Τράπεζας

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται "ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η άρδευση από το δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Τράπεζας ΔΕ Διακοπτού για την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών. Η υπηρεσία θα διενεργεί ελέγχους όλο το 24ωρο σε όλη την κοινότητα και στους παραβαίνοντες θα επιβληθούν αυστηρά χρηματικά πρόστιμα".