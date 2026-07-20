ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Απαγορεύεται η άρδευση από το δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Τράπεζας

Προβλέπονται πρόστιμα για τους παραβάτες
Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας ανακοινώνεται "ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η άρδευση από το δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Τράπεζας ΔΕ Διακοπτού για την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών. Η υπηρεσία θα διενεργεί ελέγχους όλο το 24ωρο σε όλη την κοινότητα και στους παραβαίνοντες θα επιβληθούν αυστηρά χρηματικά πρόστιμα".
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