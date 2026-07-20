Αντίο στην Ιρλανδή ηθοποιό Μπρέντα Φρίκερ- Brenda Fricker

Η Μπρέντα Φρίκερ-Brenda Fricker, γεννημένη στις 17 Φεβρουαρίου του 1945 στο Δουβλίνο, έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε βραβείο Όσκαρ και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του βρετανικού και ιρλανδικού κινηματογράφου. Η σημαντική ηθοποιός έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 81 ετών, στις 16 Ιουλίου 2026 αφήνοντας πίσω της μια καριέρα γεμάτη σπουδαίες ερμηνείες και αξέχαστους χαρακτήρες.

Η Φρίκερ έγραψε κινηματογραφική ιστορία στην απονομή του 1990, όταν κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Αριστερό μου Πόδι-My Left Foot» σε σκηνοθεσία του Τζιμ Σέρινταν δίπλα στον σπουδαίο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (το πρώτο του Όσκαρ επίσης), όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Κρίστι Μπράουν. Η διάκριση αυτή την καθιέρωσε διεθνώς, αν και η ίδια είχε παραδεχτεί αργότερα πως η επιτυχία της την οδήγησε συχνά σε επαγγελματικά αδιέξοδα και τυποποίηση, αναφέρει το flix.gr.

Το φιλμ "Το Αριστερό Μου Πόδι" που είχε παιχθεί και στα Πατρινά σινεμά, παρουσίαζε την ιστορία του Κρίστι Μπράουν, ενός Ιρλανδού με εγκεφαλική παράλυση που μπορούσε να κινήσει μόνο το αριστερό του πόδι.

Η Μπρέντα Φρίκερ πρωτοέγινε γνωστή μέσα από το ιατρικό δράμα του BBC "Casualty", έγραψε η Βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Υποδύθηκε τη νοσοκόμα Megan Roach, στο φανταστικό νοσοκομείο Holby City hospital. Η σειρά προβλήθηκε με επιτυχία την περίοδο (1986-90). “Γνωρίζαμε πως η σειρά έπρεπε να βγάζει συναίσθημα και αλληλεγγύη, έτσι δημιουργήσαμε τον χαρακτήρα της Μέγκαν, μίας γυναίκας που ο καθένας μπορούσε να στηριχτεί πάνω της”, ανέφερε ο πρώτος παραγωγός της σειράς "Casualty", Γκέρεντ Μόριs-Geraint Morris.

Για πολλούς θεατές, ωστόσο, η πιο αγαπημένη της εμφάνιση της Μπρέντα Φρίκερ παραμένει εκείνη της μοναχικής, άστεγης «γυναίκας με τα περιστέρια» στο «Home Alone 2: Lost in New York-Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους, Αμερικανικής παραγωγής 1992, έναν από τους πιο συγκινητικούς χαρακτήρες της χριστουγεννιάτικης κλασικής ταινίας με τον Μακόλει Κάλκιν.

Η φιλμογραφία της Ιρλανδής ηθοποιού περιλαμβάνει ακόμη τίτλους όπως τo «A Time to Kill» του Τζόελ Σουμάχερ με τον Μάθιου Μακόναχι το 1996, το οικογενειακό αθλητικό φιλμ φαντασίας «Angels in the Outfield» το 1994 σε σκηνοθεσία William Dear με τον Ντάνι Γκλόβερ, το «Veronica Guerin-Βερόνικα Γκέριν: Θανάσιμη αποκάλυψη» του Τζόελ Σουμάχερ με την Κέιτ Μπλάνσετ το 2003 και η μαύρη κωμωδία του 1993, «So I Married an Axe Murderer» με τον Mike Myers.

Η είδηση του θανάτου της πολύ καλής αυτής ηθοποιού προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συναδέλφους, πολιτικούς και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια ηθοποιό που κατάφερε να συνδυάσει τη δύναμη, την ευαισθησία και την αυθεντικότητα σε κάθε της εμφάνιση, αναφέρει το flix.gr.

Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η Μπρέντα Φρίκερ αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη και μια θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές της ιρλανδικής υποκριτικής.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ