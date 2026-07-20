Θρίλερ στην Κυψέλη: Στα 30-35 έτη εκτιμάται η ηλικία της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των Αρχών για τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, κοντά στα πρώην Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, ύψους περίπου 1,61 μέτρων, με μικρόσωμη σωματική διάπλαση. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, ωστόσο η προχωρημένη σήψη δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για την ακριβή αιτία θανάτου

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει τροφή περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της σύμφωνα με το newsit. Ακόμη, η διάμετρος του πέλματός της ανέρχεται στα 22 εκατοστά, δηλαδή αντιστοιχεί σε 36 νούμερο παπούτσι

Εξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών

Η ταυτοποίηση της γυναίκας αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται υποθέσεις γυναικών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η περίπτωση της Γιου Τινγκ, Κινέζας υπηκόου που αγνοείται, ωστόσο τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε γυναίκα αρκετά νεότερης ηλικίας. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα ακόμη δύο δηλωμένες εξαφανίσεις γυναικών

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το μυστήριο γύρω από την υπόθεση, τόσο μέσω γενετικού υλικού όσο και με δακτυλοσκόπηση, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση της σορού. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση των δακτυλικών της αποτυπωμάτων, προέκυψε ότι το θύμα δεν ήταν σεσημασμένο.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή συλλέγουν οπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έφτασε η βαλίτσα στο σημείο αυτό της οδού Ευελπίδων, αλλά και ποιος την άφησε.