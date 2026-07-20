Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιτυχημένη η πρώτη δράση της εκστρατείας «DRIVE SAFE ACHAIA»

"Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση της εκστρατείας κοινωνικής ευθύνης «DRIVE SAFE ACHAIA», η οποία υλοποιείται από την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Τροχαία Αχαΐας και με την υποστήριξη της Extra Assistance, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας".

Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας και συνεχίζει:

"Η ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της συμβολής των οδών Νόρμαν και Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας, η ευαισθητοποίηση οδηγών και πεζών, καθώς και η ενημέρωση για βασικούς κανόνες ασφαλούς μετακίνησης, όπως η χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η τήρηση των ορίων ταχύτητας, η αποφυγή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ευάγγελος Σπαθής, τόνισε: «Η πρώτη δράση της εκστρατείας "DRIVE SAFE ACHAIA" ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται, μπορούν να περάσουν δυνατά μηνύματα στην κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Τροχαία Αχαΐας, το Επιμελητήριο Αχαΐας για την αιγίδα του, την Extra Assistance για τη χορηγία της, καθώς και όλα τα μέλη της Ένωσής μας που συμμετείχαν ενεργά στη δράση. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ιδιαίτερα θετική και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το DRIVE SAFE ACHAIA δεν είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση· είναι η αρχή μιας διαρκούς προσπάθειας για περισσότερη οδική παιδεία, λιγότερα τροχαία ατυχήματα και ασφαλέστερους δρόμους. Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει μία ασφαλή επιστροφή».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Extra Assistance Αριστείδης Μπουσουλόπουλος ανέφερε: «Η Extra Assistance, πιστή στη πολιτική της να στηρίζει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, χαιρετίζει την πρωτοβουλία μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, που διοργάνωσαν ο Ένωση Επαγγλματιών Ασφαλιστών ΝοτιοΔυτικής Ελλάδας, με την στήριξη του οικείου Επιμελητηρίου και την Τροχαία. Με χαρά «Η Ο..δική σας Βοήθεια», θα στηρίζει πάντα ενέργειες που προσβλέπουν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, ως προς την Οδική Ασφάλεια και συνδράμουν το δύσκολο έργο των ασφαλιστών».

Ο υπεύθυνος Στήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιάννης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί υπόθεση όλων μας και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο εργαλείο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική υπευθυνότητα και δημιουργούν συνεργασίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία. Μέσα από το "DRIVE SAFE ACHAIA" επιδιώκουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.»

Ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Βασίλης Δημόπουλος, ανέφερε: «Η ασφάλεια στους δρόμους δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η συνεργασία των θεσμικών φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και της Τροχαίας αποδεικνύει ότι μπορούμε να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτέλεσμα. Ως Επιμελητήριο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την υπεύθυνη συμπεριφορά, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς καθημερινότητας για όλους.»

Από την πλευρά της διοίκησης του Επιμελητηρίου συμμετείχε στη δράση και η επιμελητηριακή σύμβουλος Μαρία Φιλοπούλου".