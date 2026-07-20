Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΜΥΛΩΝΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΟ – ΕΤΩΝ 70

Κηδεύουμε την Τρίτη 21-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Η σύζυγος: Ιωάννα

Τα παιδιά του: Αλεξάνδρα και Bryn, Βασίλειος και Γλυκερία, Θεοδώρα και Νικόλαος

Τα εγγόνια του: Ιωάννα, Δέσποινα, Ανδρέας, Λεωνίδας, Αθηνά, Γιώργος, Μαρία

Τα αδέλφια του: Ιωάννης και Πηνελόπη, Παναγιώτης και Φωτεινή, Ευανθία και Διονύσιος, Βασιλική και Αναστάσιος, Κων/να και Γεράσιμος, Αντιγόνη και Βασίλης, Αγγελική.

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΡΙΑΔΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

24ωρη εξυπηρέτηση

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΡΑΜΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΩΪΔΗ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΪΔΗ,

ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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