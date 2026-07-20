Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΜΥΛΩΝΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟ – ΕΤΩΝ 70
Κηδεύουμε την Τρίτη 21-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Η σύζυγος: Ιωάννα
Τα παιδιά του: Αλεξάνδρα και Bryn, Βασίλειος και Γλυκερία, Θεοδώρα και Νικόλαος
Τα εγγόνια του: Ιωάννα, Δέσποινα, Ανδρέας, Λεωνίδας, Αθηνά, Γιώργος, Μαρία
Τα αδέλφια του: Ιωάννης και Πηνελόπη, Παναγιώτης και Φωτεινή, Ευανθία και Διονύσιος, Βασιλική και Αναστάσιος, Κων/να και Γεράσιμος, Αντιγόνη και Βασίλης, Αγγελική.
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΤΡΙΑΔΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-26 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
24ωρη εξυπηρέτηση
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΡΑΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΩΪΔΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΥΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΪΔΗ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΚΕΙΜ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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