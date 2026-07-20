Πάτρα: Παρουσιάζεται το συλλεκτικό livre d’artiste, «Ανάγλυφα» του Παναγιώτη Διδάχου

Τα «Ανάγλυφα», ένα σπάνιο και συλλεκτικό livre d’artiste, τυπωμένο σε εικοσιπέντε μόλις αντίτυπα που περιέχει ένα αδημοσίευτο ποίημα σε έξι μέρη του συγγραφέα Παναγιώτη Διδάχου και τρία πρωτότυπα χαρακτικά του ζωγράφου Νίκου Κυριακόπουλου που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκδοση, κάνουν στάση στην αυλή του Ευοί Ευάν στο Ρίο αυτή την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στις 19.30.

Ο Παναγιώτης Διδάχος σημειώνει για την έκδοση: «Η εξερεύνηση των εικόνων του εσωτερικού τοπίου ήταν κάτι που με απασχολούσε για καιρό σε συνδυασμό με τον ρυθμό και τη μουσική των ίδιων των λέξεων. Για αρκετά χρόνια πειραματιζόμουν πάνω σε διαφορετικές ποιητικές φόρμες και σταματούσα λίγο πριν την ιδέα μιας έκδοσης. Μέσα από μια συζήτηση με τον Νίκο Κυριακόπουλο κατάλαβα πως η διάκριση του εσωτερικού ανάγλυφου με εκείνο το εξωτερικό που χαράσσεται σε λινόλεουμ ήταν λεπτή. Οι αναμνήσεις ενός καλοκαιριού που επέστρεφε συχνά γύρω από ξεραμένα στάχια, σχιστόλιθους και θειάφι στις γωνίες, βρήκαν μέσα σε αυτό το έργο το ταιριαστό τους ξόρκι από μελάνι».

Ο Νίκος Κυριακόπουλος συμπληρώνει: «Ένα βράδυ στο γραφείο του Παναγιώτη Διδάχου περιμένοντας να με ξεναγήσει στη βιβλιοθήκη του, κοίταζα με συγκίνηση κάποια παλιότερα έργα μου ορθωμένα ανάμεσα στο Πνεύμα. Ένα μικρό χαρακτικό, λίγο μελάνι πάνω σε χαρτί, στεκόταν τώρα μπροστά μου δίπλα στους τόμους του Χέγκελ και του Αντόρνο. Σκεφτόμουν πως μέσω του βιβλίου, της τυπωμένης εικόνας ή γραφής, οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Μια στιγμή μας πήρε να αποφασίσουμε να ενώσουμε τους κόσμους μας σε μία έκδοση που θα τη θέλαμε κι οι δύο στα ράφια μας, ίσως κι άλλοι άνθρωποι που αγαπούν να ακουμπούν το δικό τους κόσμο σε μια βιβλιοθήκη».

Το έργο θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση, η μεταφράστρια και επιμελήτρια Μυρτώ Ταπεινού, η πολιτικός μηχανικός Μαρία Φακάλου, & ο ίδιος ο συγγραφέας Παναγιώτης Διδάχος και ο καλλιτέχνης Νίκος Κυριακόπουλος.

Παρουσίαση Livre d’Artiste: Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 19.30 στο Ευοί Ευάν, Σώμερσετ 77, Ρίο 34, 26504.

Τηλ. 261 091 0690.

Είσοδος ελεύθερη.

*Ο Παναγιώτης Διδάχος έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1988. Είναι Δρ. Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και έχει διδάξει κοινωνική και πολιτική θεωρία, Γερμανικό Ιδεαλισμό και Λογική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αισθητική, τη γνωσιοθεωρία, και την πολιτική του Γερμανικού Ιδεαλισμού και της Κριτικής Θεωρίας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ο Νίκος Κυριακόπουλος είναι ζωγράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ από το 1998 ως το 2004. Έχει πραγματοποιήσει εννέα ατομικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.