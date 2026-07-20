Η Χρυσούλα Στεφανάκη στον κήπο του Royal για μια μοναδική μουσική βραδιά

Το Royal Theater, Bar, Restaurant υποδέχεται αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 τη διακεκριμένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη, σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή

βραδιά γεμάτη αγαπημένες ελληνικές μελωδίες, στον ατμοσφαιρικό κήπο του Royal στην Ακτή Δυμαίων.

Με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από τη χρυσή δεκαετία του ελληνικού τραγουδιού μέχρι και τις διαχρονικές επιτυχίες του σήμερα, η Χρυσούλα

Στεφανάκη υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και αυθεντική διασκέδαση.

Στη σκηνή θα τη συνοδεύσουν οι εξαιρετικοί μουσικοί Αντρέας Ζαφειρόπουλος στο πιάνο και Σπύρος Στασινόπουλος στο μπουζούκι, δημιουργώντας μια μουσική εμπειρία που θα ταξιδέψει το κοινό.

Η βραδιά συνδυάζει τη ζωντανή μουσική με το αγαπημένο Dinner & Live Music Experience του Royal, προσφέροντας απεριόριστα κρεατικά, πλούσιο μπουφέ και τη μοναδική φιλοξενία του χώρου, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στον καταπράσινο κήπο.

Αναμένεται να είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιοτική ελληνική μουσική, τις γεύσεις και τις όμορφες στιγμές του καλοκαιριού.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 22:00.

Royal Theater | Bar | Restaurant

Κρατήσεις: 2611 810 524.