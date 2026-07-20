Ερωτευμένη ξανά η Σίσσυ Χρηστίδου - Ποιος της "έκλεψε" την καρδιά

Ένα νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της φαίνεται πως έχει ανοίξει η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια του Mega που βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές, φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με νεαρό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και όχι μόνο.

Οι δυο τους δεν έχουν επιβεβαιώσει το παραμικρό. Η 45χρονη άλλωστε, έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Ρεπορτάζ του tlife.gr, αναφέρει πως η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του νέου συντρόφου της, επισημαίνοντάς τον.