Drones με AI θα κυνηγούν στον αέρα κουνούπια!

Εταιρεία startup αναπτύσσει μικροσκοπικά drones ικανά να εξουδετερώνουν έντομα στον αέρα
Μηχανικοί της Tornyol, μιας αμερικανικής startup εταιρείας που υποστηρίζεται από το Y Combinator, εργάζονται πάνω σε ένα μικροσκοπικό drone με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εξάλειψης των κουνουπιών έως και 100 φορές.
Σμήνη από αυτά τα μικροσκοπικά drones θα μπορούσαν ενδεχομένως να εντοπίζουν και να εξολοθρεύουν κουνούπια σε αστικές περιοχές, αντί να χρησιμοποιούνται χημικά ή άλλες πιο ακριβές και επικίνδυνες μέθοδοι ελέγχου του πληθυσμού τους.
Στις 14 Ιουλίου, ο Άλεξ Τουσέν, ένας από τους ιδρυτές της Tornyol, δημοσίευσε ένα βίντεο που παρουσίαζε την «πρώτη επιτυχημένη αερομαχία εξουδετέρωσης στόχου» της εταιρείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα μικρό drone να καταδιώκει και τελικά να εξολοθρεύει μια νυχτοπεταλούδα σε έναν ελεγχόμενο χώρο δοκιμών. Προφανώς, μια νυχτοπεταλούδα δεν είναι κουνούπι και ο χώρος δοκιμής ήταν πολύ μικρός, όμως αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός drone ικανού να αναγνωρίζει και να εξοντώνει έντομα στον αέρα.
Ο δηλωμένος στόχος της Tornyol είναι η ανάπτυξη drones βάρους 40 γραμμαρίων, τα οποία θα βασίζονται σε μικρόφωνα από smartphone, αισθητήρες υπερήχων και ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την παρακολούθηση και στόχευση εντόμων. Τα drones έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκπέμπουν υπερηχητικούς παλμούς και να ακούν τις ανακλάσεις τους μέσω μιας διάταξης μικροφώνων, αναφέρει το ethnos.. Επειδή τα φτερά των κουνουπιών παράγουν μια χαρακτηριστική ηχητική υπογραφή Doppler, τα drones θα μπορούσαν θεωρητικά να ξεχωρίζουν τα κουνούπια από άλλα έντομα.
Ο Άλεξ Τουσέν και ο Κλοβίς Πιενταλού, οι μηχανικοί πίσω από την Tornyol, ελπίζουν ότι κάποια μέρα θα χρησιμοποιήσουν σμήνη από αυτά τα μικρο-drones για να εξαλείψουν τα κουνούπια από ολόκληρες αστικές περιοχές, με μόλις 10 από αυτά να μπορούν να καθαρίσουν μια περιοχή ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου από τα αιμοβόρα έντομα.
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