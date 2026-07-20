Drones με AI θα κυνηγούν στον αέρα κουνούπια!

Μηχανικοί της Tornyol, μιας αμερικανικής startup εταιρείας που υποστηρίζεται από το Y Combinator, εργάζονται πάνω σε ένα μικροσκοπικό drone με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει το κόστος εξάλειψης των κουνουπιών έως και 100 φορές.

Σμήνη από αυτά τα μικροσκοπικά drones θα μπορούσαν ενδεχομένως να εντοπίζουν και να εξολοθρεύουν κουνούπια σε αστικές περιοχές, αντί να χρησιμοποιούνται χημικά ή άλλες πιο ακριβές και επικίνδυνες μέθοδοι ελέγχου του πληθυσμού τους.

Στις 14 Ιουλίου, ο Άλεξ Τουσέν, ένας από τους ιδρυτές της Tornyol, δημοσίευσε ένα βίντεο που παρουσίαζε την «πρώτη επιτυχημένη αερομαχία εξουδετέρωσης στόχου» της εταιρείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα μικρό drone να καταδιώκει και τελικά να εξολοθρεύει μια νυχτοπεταλούδα σε έναν ελεγχόμενο χώρο δοκιμών. Προφανώς, μια νυχτοπεταλούδα δεν είναι κουνούπι και ο χώρος δοκιμής ήταν πολύ μικρός, όμως αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη ενός drone ικανού να αναγνωρίζει και να εξοντώνει έντομα στον αέρα.