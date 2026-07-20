Άντι Μπέρναμ: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»- Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Αλλαγή σκυτάλης σήμερα στη Βρετανία όπου ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος Γ' από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Παράλληλα αποτελεί τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Το απόγευμα ο 'Αντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτήν την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνιση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην «αστεγία».

Υποσχέθηκε επίσης να αναλάβει δράση «τώρα για να προσφερθεί στους ανθρώπους μία ανάπαυλα και να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν το κόστος διαβίωσης.

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε κατά την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μπροστά σε συνεργάτες και υποστηρικτές του μιλώντας χωρίς σημειώσεις από το αναλόγιο που τοποθετείται κατά παράδοσιν μπροστά από την είσοδο του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», είπε.

Δηλώνοντας ότι τα πρώτα τηλεφωνήματα σε ξένους ηγέτες θα είναι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντι Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι θα κάνει σαφές στον ουκρανό πρόεδρο ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.