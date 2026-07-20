Άντι Μπέρναμ: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»- Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Αποτελεί τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.
Αλλαγή σκυτάλης σήμερα στη Βρετανία όπου ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ορίσθηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.
Είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που διορίζει ο Κάρολος Γ' από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.
Παράλληλα αποτελεί τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.
Το απόγευμα ο 'Αντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.
«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»
Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτήν την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνιση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην «αστεγία».
Υποσχέθηκε επίσης να αναλάβει δράση «τώρα για να προσφερθεί στους ανθρώπους μία ανάπαυλα και να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν το κόστος διαβίωσης.
«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε κατά την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μπροστά σε συνεργάτες και υποστηρικτές του μιλώντας χωρίς σημειώσεις από το αναλόγιο που τοποθετείται κατά παράδοσιν μπροστά από την είσοδο του πρωθυπουργικού γραφείου.
«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», είπε.
Δηλώνοντας ότι τα πρώτα τηλεφωνήματα σε ξένους ηγέτες θα είναι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντι Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι θα κάνει σαφές στον ουκρανό πρόεδρο ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.
Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας
Ο αγαπημένος δήμαρχος του Μάντσεστερ, ήταν φαβορί για τη διαδοχή πριν ακόμη ο Στάρμερ παραδεχτεί τις ήττες του και ανακοινώσει ότι παραιτείται.
Τα τελευταία χρόνια, ο Μπέρναμ έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της χώρας, σύμφωνα με το CNN.
Η προσωπικότητά του έχει καταφέρει να επισκιάσει οποιεσδήποτε αντιφάσεις στη δημόσια εικόνα του, όπως την επιμονή του ότι είναι «ξένος» στο βρετανικό κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι έγινε κοινοβουλευτικός ερευνητής στα 24, ειδικός σύμβουλος στα 28 και μέλος του κοινοβουλίου για πρώτη φορά στα 31 του.
Στις κυβερνήσεις των Τόνι Μπλερ, Γκόρντον Μπράουν - Η ήττα από τον Κόρμπιν
Όπως σημειώνει ανάλυση του CNNi, κατά τη διάρκεια των 16 ετών που έχει βρεθεί στο Γουέστμινιστερ, υπηρέτησε στις κυβερνήσεις τόσο του Τόνι Μπλερ όσο και του Γκόρντον Μπράουν, και τελικά έγινε υπουργός Υγείας, προτού διεκδικήσει δύο φορές ανεπιτυχώς την ηγεσία των Εργατικών, το 2010 και το 2015. Σε αυτές τις δεύτερες εκλογές για την ηγεσία, ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον βετεράνο σοσιαλιστή, του οποίου η νίκη έστρεψε το κόμμα προς τα Αριστερά.
Αν και ο Μπέρναμ αρχικά υπηρέτησε στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο του Κόρμπιν, το γεγονός ότι έγινε δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017 του επέτρεψε να προστατευτεί από τις εσωκομματικές «μάχες» που δόθηκαν εντός των Εργατικών.
Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών ασκεί σκληρή κριτική στον Στάρμερ για τη δεξιά στροφή του κόμματος και την εκδίωξη του Κόρμπιν, ο Μπέρναμ συνδέεται λιγότερο με αυτήν την εποχή.
«Ο Βασιλιάς του Βορρά»
Ως δήμαρχος του Μάντσεστερ επέδειξε την ικανότητά του να «αντιστέκεται» στο Γουέστμινστερ σε «μάχες» που αναδείκνυαν το μακροχρόνιο χάσμα Βορρά-Νότου στη βρετανική πολιτική, λείαναν την ιδιότητά του ως αουτσάιντερ και του έδωσαν το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Βορρά».
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οικονομία του Μείζονος Μάντσεστερ σημείωσε άνοδο, το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών βελτιώθηκαν και ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα κατασκευής κατοικιών.
Είχε μια «σαφή φιλοδοξία για το Μείζον Μάντσεστερ, για την οικονομική του επιτυχία, για την κοινωνική ένταξη, για να μπορούν όλοι να ζήσουν μια καλή ζωή στην περιοχή της πόλης» δήλωσε η αντιδήμαρχος Κέιτ Γκριν, στο CNNi.
«Έχει επίσης επικεντρωθεί πολύ σε πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων» σημείωσε η ίδια.
«Μαντσεστερισμός»
Στους κύκλους των Εργατικών, στον Μπέρναμ ασκείται κριτική για «χαμαιλεοντισμό».
«Ένας οπαδός του Μπλερ, ένας οπαδός του Μπράουν και ένας οπαδός του Κόρμπιν μπαίνουν σε μια παμπ», λένε χαρακτηριστικά.
Παρά τις αλλαγές που έκανε, ο Μπέρναμ «συνδέεται με την «ήπια αριστερά» των Εργατικών» όπως σχολίασε στο CNNi η ερευνήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Λότε Χάργκρεϊβ. «Θα τον τοποθετούσαμε ίσως λίγο πιο αριστερά από τον Στάρμερ, αλλά σίγουρα πιο δεξιά από κάποιον σαν τον Κόρμπιν».
Και τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης, ο Μπέρναμ έχει συνδεθεί με τον «Μαντσεστερισμό», έναν όρο που αναφέρεται στην περίοδο που ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ.
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