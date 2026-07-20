Τεμπονέρας για «μεταγραφικό παζάρι» από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΕΛΑΣ στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν πρόκειται να έχει στις τάξεις της βουλευτές»

«Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς την έδρα» Ερωτηθείς για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Τεμπονέρας επανέλαβε ότι η ΕΛΑΣ δεν πρόκειται να τους εντάξει στις τάξεις της κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στο κόμμα από το οποίο προέρχονται πολλά στελέχη της νέας πολιτικής κίνησης. «Σέβομαι απολύτως την ιστορική ταυτότητα και κυρίως τα πρόσωπα με τα οποία συμπορευτήκαμε κι εμείς για πάρα πολλά χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες και ότι δεν επιθυμεί να προσθέσει «τίποτα περισσότερο».

Παράλληλα, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις αιχμές στελεχών της Κουμονδούρου κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Δεν θα ήθελα να μπω σε σχολιασμό των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντιλαμβάνεται πως «υπάρχει μια περιδίνηση αυτή τη στιγμή» και ότι έχουν προηγηθεί «πάρα πολλές αποχωρήσεις».

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Διονύσης Τεμπονέρας υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) δεν θα δεχθεί βουλευτές που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, ενώ σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να αποφύγει την εικόνα ενός «μεταγραφικού παζαριού» και να συγκροτήσει έναν νέο πολιτικό φορέα χωρίς προνόμια και προσωπικές εξασφαλίσεις.

Σαφές μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) δ εν πρόκειται να αποκτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή έστειλε την Δευτέρα (20.07.2026) ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποφεύγοντας παράλληλα να εμπλακεί στην εσωτερική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπιζόμενος τη στρατηγική που χαράσσει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα.

«Έχουμε πει ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε βουλευτές», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν σημαίνει πως η ΕΛΑΣ είναι «κόμμα ανάδελφο».

«Δεν θέλουμε να μπούμε σε μια συζήτηση ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περιόδου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα.

«Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι με την προϋπόθεση της παραίτησης από την έδρα», είπε, εξηγώντας ότι η ΕΛΑΣ κινείται σε μια λογική «συμπαράταξης, πανδημοκρατικής και πανπροοδευτικής πανστρατιάς».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ακόμη και η παραίτηση από την έδρα δεν συνεπάγεται αυτομάτως κομματική ανταμοιβή.

«Δεν σημαίνει ότι, ακόμη κι αν παραιτηθεί κάποιος, ακόμη κι αν παραδώσει την έδρα του, αυτομάτως αυτό του δίνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και να έχει μια κομματική θέση ευθύνης», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Στην Αριστερά χρειαζόμαστε στρατιώτες και όχι περισσότερους στρατηγούς».

Κατά τον ίδιο, το κρίσιμο διακύβευμα είναι να αποτραπεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπάρχει μια ιστορική ευθύνη για τον χώρο να μην επιτρέψει την ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη Δεξιά για μια τρίτη τετραετία», σημείωσε.

«Δεν θέλουμε εικόνα μεταγραφικού παζαριού»

Επανερχόμενος στο ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ ήταν κατηγορηματικός.

«Δεν θέλουμε να δώσουμε την εικόνα ενός μεταγραφικού παζαριού. Είμαστε σαφείς και καθαροί: η ΕΛΑΣ στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν πρόκειται να έχει στις τάξεις της βουλευτές», τόνισε.

Οι τρεις «πολιτικές αποσκευές» Τσίπρα

Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναφέρθηκε, τέλος, στους τρεις βασικούς άξονες με τους οποίους, όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο.

Ο πρώτος είναι «ένα νέο μοντέλο κόμματος με υβριδική λειτουργία», το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.

Ο δεύτερος είναι «μια νέα προγραμματική πρόταση», η οποία έχει ήδη παρουσιάσει τις πέντε βασικές πολιτικές αιχμές της και θα εξειδικευθεί σταδιακά.

«Με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ, θα έχουμε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και απολύτως εφαρμόσιμο πρόγραμμα», ανέφερε.

Ο τρίτος άξονας, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά «ένα νέο πολιτικό προσωπικό».

«Η πολιτική ανανέωση, η πολιτική συγκρότηση των οργάνων μας αλλά και η νέα πρότασή μας είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει να εξηγηθούν στον ελληνικό λαό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο τότε θα μπορεί να γίνει ασφαλέστερη αποτίμηση της δημοσκοπικής δυναμικής του νέου κόμματος.