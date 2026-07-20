Ρόδος: Συνελήφθη 63χρονος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικo, o οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο

Στη σύλληψη ενός 63χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Ιουλίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, για υπόθεση διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικο, αλλά και για παραβίαση σφραγίδας Αρχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 63χρονος επέτρεψε την πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί με απόφαση των αρμόδιων Αρχών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο και παραβίαση σφραγίδας Αρχής, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.