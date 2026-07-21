Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

Η γρήγορη και εκτεταμένη εξάπλωση του λαγοκέφαλου λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα προκαλεί ανησυχία, καθώς το τοξικό αυτό είδος αποτελεί σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιεία και τη δημόσια υγεία.

Η πορεία της εισβολής του αποτυπώνεται αναλυτικά σε έναν διαδραστικό χάρτη, που καταγράφει την παρουσία του λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2005 μέχρι σήμερα.

Ο λαγοκέφαλος πρωτοεντοπίστηκε στα ελληνικά νερά το 2005 και μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες έχει σχηματίσει πυκνούς πληθυσμούς, ιδίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Η εξάπλωσή του απειλεί τόσο τα θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και τις τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες, ενώ η τοξικότητά του καθιστά απαραίτητη τη λήψη προφυλάξεων από τους λουόμενους και τους ψαράδες.

Η πλατφόρμα Google My Maps φιλοξενεί έναν ψηφιακό χάρτη με τίτλο «Lagocephalus sceleratus», ο οποίος δημιουργήθηκε από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species). Στον χάρτη αυτό καταγράφονται με μπλε πινέζες οι επίσημες εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με συγκεντρώσεις κυρίως γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και στις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου.

Κάθε σημείο στον χάρτη συνοδεύεται από την αντίστοιχη χρονιά καταγραφής, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης της εισβολής από το 2005 έως τις πιο πρόσφατες καταγραφές. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται η σταδιακή επέκταση του είδους στα ελληνικά παράλια.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς το τοξικό ψάρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άλλα θαλάσσια είδη και να διαταράξει τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Επιπλέον, η αλιεία αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς τα ατυχήματα που σχετίζονται με το είδος μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους αλιείς και τους καταναλωτές.

Η συνεχής παρακολούθηση μέσω εργαλείων όπως ο διαδραστικός χάρτης του ELNAIS είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξάπλωσης και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Η ενημέρωση του κοινού και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων αποτελούν βασικά βήματα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Δείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη των εμφανίσεων του λαγοκέφαλου και παρακολουθήστε αναλυτικά την πορεία του τοξικού αυτού είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.