Όλη η Ευρώπη του θαλάσσιου σκι δίνει ραντεβού στο Αγρίνιο

Το Αγρίνιο ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού, φιλοξενώντας το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Θαλάσσιου Σκι, μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους αθλητές, προπονητές και συνοδούς από όλη την Ευρώπη.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Λίμνης Στράτου από 19 ως 23 Αυγούστου, ενός στίβου που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της Ευρώπης για το άθλημα.

Oι κορυφαίοι αθλητές στο Αγρίνιο

Συγκεκριμένα, 150 αθλητές από 22 χώρες θα φιλοξενηθούν στο Αγρίνιο σε μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι η πόλη μας είχε διοργανώσει ξανά πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2021.

«Προετοιμαζόμαστε μήνες για μια διοργάνωση αντάξια των προσδοκιών των αθλητών και της ομοσπονδίας. Η διοργάνωση αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για την περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Αγρινίου ως προορισμού μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να προβάλει τις φυσικές ομορφιές και τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Φανταστείτε ότι εκτός από τους αθλητές περιμένουμε συνοδούς, οικογένειες και μέλη ομοσπονδιών που θα έρθουν στην πόλη αρκετές μέρες πριν τους αγώνες», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Χρήστος Ζαρκαβέλης.

Πίστα προδιαγραφών

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης θα προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου στα αγωνίσματα του σλάλομ, των φιγούρων και του άλματος. Η ελληνική ομάδα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει σημαντικές διακρίσεις απέναντι στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λευτέρης Κουσαθανάς: «Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η πραγματικά σπουδαία 3πλή αγωνιστική πίστα που έχουμε κατασκευάσει στη λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο, μια από τις τρεις καλύτερες πίστες σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε το άνοιγμα του αθλήματός μας προς το ευρύ κοινό».

Ας σημειωθεί ότι η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Νέων είναι ένα δυνατό crash test για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεκδικεί η χώρα μας.

πηγή agriniopress.gr