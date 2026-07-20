Παραιτήθηκε και επισήμως από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου

Παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κεδίκογλου είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας σε δήλωσή του ότι «δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται».