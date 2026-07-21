Υψηλός ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών σήμερα

Σε συναγερμό θα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση-πληροφόρηση του Τμήματος Δασών προς το κοινό.

Με αφορμή αυτή την προειδοποίηση, τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές, βάσει του Περί Δασών Νόμου και του Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμου.

Παράλληλα, απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους και να αποφεύγουν πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, το Τμήμα Δασών καλεί οποιονδήποτε αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 ή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 112.