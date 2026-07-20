Πάτρα: Tροχαίο στα Μποζαΐτικα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανετράπη αυτοκίνητο
---Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε να προβεί σε απεγκλωβισμό ενώ από την ανατροπή του οχήματος τραυματίστηκε ένα άτομο.
...Τροχαίο σημειώθηκε στην Πανεπιστημίου, στα Μποζαΐτικα στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ανατροπή αυτοκινήτου ενώ έχει ειδοποιηθεί και η Πυροσβεστική για το ενδεχόμενο εγκλωβισμού.
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