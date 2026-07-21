Προσλήψεις: Ποιες αλλαγές έρχονται έως το τέλος του τρέχοντος μηνός στο ΕΡΓΑΝΗ

Έως το τέλος του τρέχοντος μηνός εκτιμάται πως θα ενεργοποιηθεί η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ «Ταχεία Πρόσληψη».

Με την λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα προχωρούν σε βραχυχρόνιες προσλήψεις προσωπικού για να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες απασχόλησης.

Δηλαδή η όλη διαδικασία θα ψηφιοποιείται περαιτέρω στην αγορά εργασίας και ο στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πλαίσιο ελέγχου της δηλωμένης εργασίας.

Πώς θα λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Σημειώνεται δε πως, η εν λόγω υπηρεσία αναμένεται να φιλοξενηθεί στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μέσω αυτής οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ολοκληρώνουν με σημαντικά λιγότερα διοικητικά βήματα τη διαδικασία πρόσληψης σε σχέση με τα όσα εφαρμόζονται σήμερα. Την εφαρμογή αυτή θα μπορούν να την χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό για διάστημα έως 2 ημερών την εβδομάδα, με στόχο την κάλυψη των έκτακτων αναγκών. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να αφορά περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης προσωπικού, έκτακτων εκδηλώσεων ή εποχικών αναγκών.

Συγκεκριμένα, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εργοδότης που θα εισέλθει στην εφαρμογή είναι τα παρακάτω. Ειδικότερα:

Αρχικά, θα υποβάλλει ηλεκτρονικά πριν από την έναρξη της εργασίας, τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης

Μετά, ο εργαζόμενος θα ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής myErgani στο κινητό του τηλέφωνο και θα κληθεί να αποδεχθεί ψηφιακά τους όρους της σύμβασης εργασίας.

Με την ηλεκτρονική αποδοχή, θα ολοκληρώνεται η διαδικασία της πρόσληψης, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν επιμέρους έντυπα που προβλέπονται σήμερα.

Η βασική αλλαγή

Την βασική αλλαγή που φέρνει το νέο σύστημα για τις προσλήψεις είναι η εξής. Ειδικότερα: Με το υφιστάμενο καθεστώς, είναι αναγκαίο να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις οι δηλώσεις που αφορούν την αναγγελία πρόσληψης, την οργάνωση του χρόνου εργασίας και κατά περίπτωση, τη λήξη της σύμβασης. Ωστόσο, με τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν σε μία ενιαία ψηφιακή διαδικασία, η οποία θα ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική πρόταση του εργοδότη και την αποδοχή της από τον εργαζόμενο.

Την εφαρμογή αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κυρίως οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι εταιρείες catering, οιχώροι δεξιώσεων, οι επιχειρήσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων, και άλλες δραστηριότητες που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση προσωπικού σε συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες.



Η υπηρεσία αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και για το προσωπικό που απασχολούν τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, προκειμένου να ανταποκρίνονται άμεσα σε έκτακτες ανάγκες στελέχωσης. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνουν σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων, μπάρμαν, μάγειρες, ψήστες, καμαριέρες, προσωπικό καθαριότητας, υπαλλήλους υποδοχής και λαντζέρηδες, επαγγέλματα στα οποία οι ανάγκες προσωπικού μεταβάλλονται συχνά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα.

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται πως αναμένεται να επιβάλλονται κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία όταν θα διαπιστώνεται απασχόληση εργαζομένου χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ψηφιακή διαδικασία.