Καραμανδάνειο: «Οι διακομιδές παιδιών δεν είναι λύση»- Ο Μιχάλης Στελλάτος προειδοποιεί για τις επιπτώσεις σε Άγιο Ανδρέα και Ρίο

Σοβαρές ανησυχίες για τις συνέπειες που προκαλεί η υπολειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου εκφράζει, μιλώντας στο thebest.gr, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», Μιχάλης Στελλάτος.

Το πρόβλημα, όπως επισημαίνει, δεν περιορίζεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο. «Η διακομιδή των μικρών ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις στον «Άγιο Ανδρέα» ή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρει πρόσθετο βάρος σε δύο ιδρύματα τα οποία ήδη καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες».

Ο κ. Στελλάτος στέκεται ιδιαίτερα στην επιβάρυνση του προσωπικού. Γιατροί, τεχνολόγοι και νοσηλευτές εργάζονται σε τμήματα με μεγάλη καθημερινή κίνηση και εφημερίες που βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση. Η προσθήκη παιδιατρικών περιστατικών από το Καραμανδάνειο, τονίζει, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση με προσωπικό.

«Η διακομιδή δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα στελέχωσης. Κάθε παιδί πρέπει να μεταφέρεται από το Καραμανδάνειο στο νοσοκομείο που εφημερεύει, να υποβάλλεται στην απαραίτητη εξέταση και στη συνέχεια, να επιστρέφει στο παιδιατρικό νοσοκομείο για να συνεχιστεί η αντιμετώπισή του».

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται καθυστερήσεις, πρόσθετη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένειά του, απασχόληση ασθενοφόρου και προσωπικού, αλλά και επιπλέον πίεση στα Τμήματα Επειγόντων και στα Ακτινολογικά των δύο μεγάλων νοσοκομείων.

Ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, είναι η περίπτωση ενός παιδιού του οποίου η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί κατά τη μεταφορά. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στην πρώτη κλινική εκτίμηση, στην απεικονιστική εξέταση και στην επιστροφή στο Καραμανδάνειο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ιδίως όταν πρόκειται για επείγον χειρουργικό περιστατικό.

Επίσης, τονίζει, ότι τα παιδιατρικά περιστατικά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και απαιτούν σχετική εμπειρία. «Οι ακτινολόγοι των νοσοκομείων ενηλίκων διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια, δεν έχουν όμως όλοι την καθημερινή εξοικείωση που αποκτά ένας γιατρός ο οποίος εξετάζει συστηματικά παιδιά».

Το μήνυμα του κ. Στελλάτου είναι ότι η λύση πρέπει να δοθεί στο ίδιο το Καραμανδάνειο, με μόνιμη και επαρκή στελέχωση του Ακτινολογικού του. «Οι παιδοχειρουργοί του Καραμανδανείου έχουν ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα, περιγράφοντας τους κινδύνους από την καθυστέρηση της διάγνωσης και τις διαδοχικές μετακινήσεις των ασθενών. Την ίδια ώρα, μετά τις εξαγγελίες του υπουργού Υγείας για άμεση ενίσχυση, δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική αλλαγή στη στελέχωση».

Για την Τρίτη 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη φορέων στην Ιχθυόσκαλα και για την Πέμπτη 23 Ιουλίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προαύλιο του Καραμανδανείου, όπου θα συμμετάσχει και το σωματείο Εργαζομένων του «Αγίου Ανδρέα».