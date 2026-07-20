Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της φιλολόγου Ουρανίας Σωτηρίου

Ο αποχαιρετισμός του Συλλλόγου Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Πάτρας στο οποίο δίδασκε
Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος της εκπαιδευτικού Ουρανίας Σωτηρίου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από ασθένεια.
Ήταν φιλόλογος και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Πάτρας στο οποίο δίδασκε, την αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα ο Σύλλογος τονίζει:
'Το 1ο Γυμνάσιο Πάτρας, την Παρασκευή 17-6-2026, αποχαιρέτησε με απέραντη θλίψη την αγαπημένη φιλόλογο Ουρανία Σωτηρίου, που έφυγε από τη ζωή αφού πάλεψε παλικαρίσια, σχεδόν τέσσερα χρόνια, μια ανίατη ασθένεια. Ήταν αξιαγάπητη συνάδελφος με ήθος και ευρυμάθεια, που υπηρέτησε την Εκπαίδευση με αφοσίωση και κυρίως με αγάπη για τα παιδιά, τα οποία, παρά την αυστηρότητά της, την αγαπούσαν πολύ. Το Σχολείο μας αποχαιρετά με σεβασμό την εξαίρετη φιλόλογο και αγαπημένη συναδέλφισσα".
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