Στην Πάτρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχέας με το «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην»

Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην» του Jeff Baron, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στις 21.15 στο Θερινό Θέατρο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Στον ρόλο του κυρίου Γκρην ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Η παράσταση παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες θεατρικές περιόδους (2023/2024 & 2024/2025) στην Αθήνα, στο Θέατρο Αργώ, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Radio City, αποσπώντας θερμές κριτικές και σημειώνοντας έντονη ανταπόκριση από το κοινό.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Ο κύριος Γκρην, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται, κάθε Πέμπτη, τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση, εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο.

Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τα αγκάθια και τις άμυνές τους. Οι δύο τόσο γνώριμοι σε όλους μας χαρακτήρες — ο ηλικιωμένος Γκρην και ο νεαρός Ρος — που ήρθαν κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος, θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή: από το ξεκαρδιστικό γέλιο έως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης.

Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν, με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο, συγγενείς.

Ένα θεατρικό έργο–ύμνος στη διαφορετικότητα, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία. Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος.

Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους — προς το φως.



Ερμηνεύουν:

Γιώργος Κωνσταντίνου & Θανάσης Πατριαρχέας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Τζεφ Μπάρον & Κώστας Γάκης

Σκηνοθεσία / Μουσική σύνθεση: Κώστας Γάκης

Σκηνογραφία: Αντώνη Χαλκιάς

Ενδυματολογία: Μάριος Ράμμος

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου

Βοηθός Σκηνογράφου: Ελεονώρα Καραβανή

Creative Agency: GridFox



Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ρίτα Σίσιου ([email protected])

Οργάνωση Παραγωγής: Χριστιάνα Σακαρέλη (6906 140 378)

Παραγωγή: Non Grata Productions

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- 90 Λεπτά

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

- Κανονικό: 20€

- Μειωμένο: 18€

Προπώληση

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kathe-pempti-kyrie-gkrin-periodeia/