Πάτρα: Οι κλιματιζόμενοι χώροι του δήμου μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Από τον Δήμο Πατρέων και τον Κοινωνικό του Οργανισμό ανακοινώνεται ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις και προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση συμπολιτών μας σε κίνδυνο, θα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι στο κτίριο των Δομών Αστέγων (Μπουκαούρη 100 και Γούναρη) για την παραμονή των συμπολιτών μας έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Η παραμονή των ενδιαφερομένων σε κλιματιζόμενους χώρους θα γίνεται κατά το διάστημα από 10 π.μ. έως 8 μ.μ.

Σε περίπτωση συνέχισης του καύσωνα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για παράταση των μέτρων.



Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, κάρτα ασύλου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις ώρες 8 π.μ. – 8 μ.μ., στα τηλέφωνα: 2614400640, 2614400642 και 2614400648.



Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) λειτουργεί το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση δράσης Δομές Φιλοξενίας Αστέγων Δήμου Πατρέων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, δράσεις ΕΚΤ.