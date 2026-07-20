Πάτρα: Τραυματίστηκε 22χρονη επιβάτιδα σε πλοίο προς το Αντίρριο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» μεταφέρθηκε μία 22χρονη υπήκοος Σερβίας, η οποία τραυματίστηκε ενώ επέβαινε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι του Αντιρρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (19/7/2026), όταν η νεαρή γυναίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της στις σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στη μέση.

Αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 22χρονη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα αναφέρει:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας για τον τραυματισμό 22χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Σερβίας), επιβάτιδας επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Αντιρρίου. Συγκεκριμένα, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της στις σκάλες, με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στη μέση. Μετά τον κατάπλου του πλοίου, η αλλοδαπή διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας "Ο Άγιος Ανδρέας", για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».