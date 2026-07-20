Κυψέλη: Απαντήσεις θα δώσει η νεκροτομή στο μυστήριο με το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα ήταν μικρόσωμη, με ύψος που εκτιμάται μεταξύ 1,60 και 1,65 μέτρων, ενώ είχε κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο. Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα, χωρίς να φέρει εμφανή τατουάζ ή εξωτερικά τραύματα που να οδηγούν άμεσα σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το θύμα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη και να να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Κυψέλη , ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα νεκροτομής στη σορό.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dk34xlrvatbt" ></iframe> </div>

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών να προσδιορίζει τον θάνατο της γυναίκας πριν από 5 μέ 8 ημέρες. Ωστόσο, σήμερα το μεσημέρι η νεκροτομή θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τον χρόνο θανάτου της γυναίκας.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να πέθανε σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς οι συνθήκες μπορεί να επηρέασαν τον ρυθμό αποσύνθεσης.

Εξετάζονται δηλώσεις εξαφάνισης

Οι αστυνομικοί διασταυρώνουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης, προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση της γυναίκας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η υπόθεση της 50χρονης υπηκόου Κίνας που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα πριν από περίπου ενάμιση μήνα.

Από προσωπικά αντικείμενα της αγνοούμενης έχει ληφθεί γενετικό υλικό και αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, τα οποία θα δείξουν αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις Αρχές ως χώρος όπου συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεση του συγκεκριμένου στοιχείου με την υπόθεση.

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Όπως ανέφερε, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να πρόκειται για την αγνοούμενη Κινέζα, Γιου Τινγκ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν ερωτήματα.

«Το μυαλό μας μπορεί να πάει και στην Κινέζα», είπε αρχικά, σημειώνοντας πως δεν αποκλείεται να κρατήθηκε, ενδεχομένως παρά τη θέλησή της, για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν χάσει τη ζωή της.

Αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον σύζυγο της αγνοούμενης, ο οποίος του ανέφερε πως η γυναίκα δεν φορούσε σορτσάκι όταν εξαφανίστηκε, σε αντίθεση με τη σορό που εντοπίστηκε στην Κυψέλη.

Ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να έγινε στο ίδιο το κτίριο ή σε άλλο σημείο και στη συνέχεια η σορός να τοποθετήθηκε σε βαλίτσα.

«Θα μπορούσε η γυναίκα να πέθανε και από φυσικά αίτια. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκρυψη πτώματος, πρόκειται για ανθρωποκτονία», σημείωσε χαρακτηριστικά.