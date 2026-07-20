“Ταξίδι” στην Πάτρα για την “Οικογένεια Τσεκμέ”

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» ταξιδεύει στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της Πάτρας και το Διεθνές Φεστιβάλ με στόχο να προσφέρει γέλιο μέχρι δακρύων, με… φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και καλωσορίζει το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας στο δικό του σύμπαν, ένα σύμπαν όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και... θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος - τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του.

Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται μια μοναδική θεατρική βραδιά,

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου. Σκηνικά: Λία Ασβεστά,Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης, Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σίλια Κόη, Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Παίζουν Τόλης Παπαδημητρίου, Μαριλού Κατσαφάδου, Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης, Άννη Θεοχάρη.

Διαθεση εισιτηριων more.com

Φυσικά σημεία πώλησης: Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916), «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» ( Αγίου Νικολάου 32, 261 022 3688).

Γενική είσοδος 25.00€, ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ 20.00€.