Πάτρα: Το φυσικό αέριο διατρέχει και την οδό Αθηνών - Σε εξέλιξη και στη Σολωμού - ΦΩΤΟ

Οι σωληνώσεις του φυσικού αερίου αφού διέτρεξαν το προηγούμενο διάστημα την οδό Αγίου Ανδρέου στο κέντρο της Πάτρας, συνεχίζουν πλέον την πορεία τους μέσω της οδού Αθηνών και εκτός ιστορικού κέντρου.

Η ταλαιπωρία που είχε προκληθεί τις ημέρες των εργασιών επί της Αγίου Ανδρέου, προφανώς δεν συγκρίνεται με τη διέλευση και το σχετικό σκάψιμο στην οδό Αθηνών, ωστόσο και εκεί οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται προσεκτικά και με αργές ταχύτητες.

Η αρχική ημερομηνία που είχε δοθεί από την εταιρεία του εργολάβου ήταν για περαίωση των εργασιών στις 20 Ιουλίου, ωστόσο φαίνεται πως θα χρειαστούν κάποιες ημέρες ακόμα καθώς το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου γίνονταν ακόμη κοπές στον δρόμο και εκσκαφές απο μηχανήματα JCB. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των αγωγών, η επίστρωση με χώμα και η επικάλυψη με άσφαλτο του δρόμου για πλήρη αντικατάστασή του.

Το θετικό κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι η πληθώρα των σκαπτικών και κοπτικών μηχανημάτων που έχουν αναπτυχθεί, το προσωπικό που εργάζεται και επίσης η εικόνα των αποκατεστημένων δρόμων από όπου έχει ήδη περάσει αγωγός του φυσικού αερίου.

Στόχος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Π.Ε. Αχαΐας είναι μέσα στο 2027 να έχει ολοκληρωθεί η βασική διασύνδεση της Αχαΐας.