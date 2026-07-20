Ο μικρός αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Οι εορτασμοί μετατράπηκαν γρήγορα σε παιδική χαρά για τον τρίχρονο αδερφό του αστέρα της Μπαρτσελόνα - Φόρεσε καπέλο αστυνομικού και έπαιζε ασταμάτητα

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει εκατομμύρια θαυμαστές στον κόσμο, ωστόσο χωρίς αμφιβολία ο πιο ένθερμος εξ αυτών είναι ο τριών ετών αδερφός του, Κέιν. Αφού ο 19χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου βοήθησε την εθνική ομάδα ανδρών της Ισπανίας να κερδίσει την Αργεντινή την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο μικρός αδελφός του, ο Κέιν, φάνηκε να τρέχει κατευθείαν στην αγκαλιά του και να φωνάζει από χαρά για τη νίκη.Το βίντεο με αυτή τη συγκινητική στιγμή μεταξύ των δύο αδελφών, που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα το FOX Sports, έδειχνε τον Κέιν, ο οποίος φορούσε μια κόκκινη φανέλα της Ισπανίας και κρατούσε σφιχτά ένα κομμάτι από το δίχτυ της εστίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως ενθύμιο, να τρέχει προς τον μεγαλύτερο αδελφό του και να χειροκροτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Νιου Τζέρσεϊ.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The moment Keyne finally spotted his big brother, Lamine Yamal, on the pitch after Spain’s win over Argentina… he couldn’t hold back the emotions and ran straight into his arms. Proud brother moment?? <a href="https://t.co/6uYnXbqy5x">pic.twitter.com/6uYnXbqy5x</a></p>— Beri (@beri_grizou) <a href="https://x.com/beri_grizou/status/2079058874846372173?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι εορτασμοί μετατράπηκαν γρήγορα σε παιδική χαρά για τον μικρό που περιπλανιόταν ελεύθερα στο γήπεδο, που έμοιαζε αποφασισμένος να απολαύσει κάθε στιγμή. Σε κάποιο σημείο έτρεξε προς το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανυπόμονος να γίνει μέρος της ιστορικής σκηνής που ξεδιπλωνόταν γύρω του. Αργότερα ένωσε τις δυνάμεις του με τα παιδιά των Ισπανών παικτών, καθώς κυνηγούσαν το ένα το άλλο στο γήπεδο, ενώ οι γονείς τους γιόρταζαν μαζί με τους συμπαίκτες και τους οπαδούς.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="pt" dir="ltr">Keyne Yamal nasceu pra isso. A postura de vencedor dele. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk <a href="https://x.com/hashtag/ESPXARG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ESPXARG</a> <a href="https://t.co/wdZUKrKK97">pic.twitter.com/wdZUKrKK97</a></p>— Sérgio Santos (@ZAMENZA) <a href="https://x.com/ZAMENZA/status/2079038433897377822?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Everyone seems to love Keyne, Lamine yamal’s brother see the way the American police where happily playing with him.Just look at how yamal’s girlfriend is looking at him. <a href="https://t.co/8SR4Obg1tS">pic.twitter.com/8SR4Obg1tS</a></p>— Eugene (@UTDEugeneee) <a href="https://x.com/UTDEugeneee/status/2079099658912100556?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Κέιν παρατηρήθηκε επανειλημμένα να ντριμπλάρει, να κλωτσάει και να κυνηγάει μια μπάλα γύρω από το γήπεδο, ενώ φωτογράφοι και τηλεοπτικές κάμερες παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση. Ανάμεσα στα παιχνιδιάρικα χτυπήματα, σταμάτησε για να θαυμάσει το γιγαντιαίο φουσκωτό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πριν συνεχίσει την περιπέτειά του στο γήπεδο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">O Keyne Yamal indo correndo festejar o título da Espanha com o irmão Lamine. O vídeo mais lindo da final. <a href="https://x.com/hashtag/ESPXARG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ESPXARG</a> <a href="https://t.co/cHJoY4gFkN">pic.twitter.com/cHJoY4gFkN</a></p>— Sérgio Santos (@ZAMENZA) <a href="https://x.com/ZAMENZA/status/2078992436806795639?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η περιέργειά του δεν περιοριζόταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο μικρός δοκίμασε ένα καπέλο μπέιζμπολ κατά τη διάρκεια των εορτασμών, πριν το ανταλλάξει αργότερα με ένα καπέλο αστυνομικού, προκαλώντας χαμόγελα τόσο στους παίκτες και τους αξιωματούχους όσο και στους φωτογράφους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">بچہ کتنا خوش ہے<br>Lamine Yamal and his brother Keyne <a href="https://t.co/3Fxb5Vjauj">pic.twitter.com/3Fxb5Vjauj</a></p>— Hasnat Ahmad Koot (@Hasnat_A_Koot) <a href="https://x.com/Hasnat_A_Koot/status/2079075955415695778?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο Γιαμάλ δεν φαινόταν ποτέ πολύ μακριά. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα σταματούσε επανειλημμένα για να αγκαλιάσει τον μικρότερο αδελφό του, να τον κουβαλήσει κατά μήκος του γηπέδου και να μοιραστεί τη στιγμή με άλλα μέλη της οικογένειας, δημιουργώντας σκηνές που έρχονταν σε έντονη αντίθεση με την ένταση του τελικού που είχε τελειώσει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Keyne Yamal has won the world cup <a href="https://t.co/64zOxoSzZe">pic.twitter.com/64zOxoSzZe</a></p>— Rishit (@Rishit_sayss) <a href="https://x.com/Rishit_sayss/status/2078966091951546563?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>