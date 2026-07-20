Δημήτρης Κοκονάκης: Ο Κρητικός πρώην εύζωνας στην Alta Sartoria των Dolce e Gabbana

To ελληνικό κάλλος εκπροσωπήθηκε σε ένα από τα πρόσφατα, εκθαμβωτικά shows και events των Dolce e Gabbana στη Σικελία. Δεν ήταν μόνο η ανάδειξη της γυναικείας alta moda – παρουσία της Τζένιφερ Λόπεζ-που έκανε αίσθηση στην Ταορμίνα. Προηγήθηκε η ανδρική σειρά Arta Sartoria στο αρχαίο θέατρο Greco, όπου συμμετείχε ο Ελληνας κούκλος Δημήτρης Κοκονάκης.

Είναι Κρητικός, πρώην εύζωνας της προεδρικής φρουράς, ο οποίος πριν το μόντελινγκ δούλευε στο συνεργείο αυτοκινήτων του πατέρα του. Ανήκει σε ξένα πρακτορεία και κάνει τα πρώτα του διεθνή βήματα. Μάλιστα οι Dolce e Gabbana τον επιλέγουν για δεύτερη φορά να περπατήσει στην πασαρέλα τους.

Ο Δημήτρης παρέλασε με ένα μοναδικό, ασπρόμαυρο σακάκι με κεντήματα και έκανε σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Είχε λάβει μέρος στο GNTM αλλά δεν είχε ξεχωρίσει ανάμεσα στους φιναλίστ. Στο παρελθόν οι Dolce e Gabbana έχουν συνεργαστεί πάντως και με το γνωστό μοντέλο Αιμιλιάνο Μάρκου από τη χώρα μας.